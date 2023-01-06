Lo Res Car破格前衞　低解像變種Countach

在大家的認知裏，車是怎樣的？相信除了荷蘭設計師Rem D. Koolhaas，沒有人會想到一架車的造型可以如此破格抽象。它叫Lo Res Car，是一輛「駕駛able」的電動車，只是它的最高時速不超過50km/h罷了，而且移動時猶如「起角的變種黑扁帽」在飄浮般詭異。

抽象、破格、前衞、時尚向來是Rem D. Koolhaas 的代名詞，單是看他有份創辦兼擔任設計總監的國際著名創意時尚鞋履品牌United Nude便可知一二。原本讀建築設計出身的他，因其設計的鞋履大都融合了建築力學與結構美學，簡潔優雅且別具個性，而備受時尚界追捧。他不止為品牌設計不少男女裝鞋及個人配飾，亦曾設計一系列Lo Res作品包括一款Lo Res Chair和這款Lo Res Car。

「Lo Res」來自Low Resolution的縮寫，有低解像的意思。叫得做Lo Res Car當然有其原因，事關其設計靈感正是來自上世紀70年代初，意大利汽車設計師 Marcello Gadini 所創作的經典跑車Lamborghini Countach的低解像抽象變種。它一身抽象的多邊形造型，由棱角鋼框架及12塊灰黑色透光聚碳酸酯板拼合而成。從外邊看，似十足一塊大型黑色晶石。不過若置身車廂中，就似十足被坐擁全方位 360 度視野的透明罩包圍一樣。整個車身完全密封，車輪完全隱藏在車身內，且不設傳統車門，若要進入車廂，可透過車匙般大小的遙控器電動操控整個車身上揭打開。

採用1+1固定座位布局的車廂，並沒有太多的設置，駕駛席前方只有一個連接着轉向軸的六角形設計的拋光不銹鋼軚環，其盡處則設有拋光不銹鋼面的數字錶。座椅兩側各設3對光管，其中右側還特設一字排開的開關控制器，以操控車廂光管燈、設在車頭及車尾的隱藏式粗長LED燈條及UN品牌商標LED等，並在插匙式主電源開關旁附設了電量顯示器。車載一具僅5kW的後軸電馬達，通過單速波箱，提供相等於約6.7hp最大馬力，最高時速僅50km/h。據悉UN只製造了4輛原型車，其中一輛約在1.5年前拍賣活動中以$111,111美元(折合約港幣$87萬元)拍出，並收藏在美國洛杉磯Petersen汽車博物館內。

同場加映：Consumer Car梯形車身

跟Rem D. Koolhaas 的Lo Res Car相比，另一設計師Joey Ruiter的Consumer Car，呈現的是另一種截然不同的極簡主義設計美學。建基於傳統的汽車平台的Consumer，既不設車頂，亦不設車門，兼採用4座位設定。車長及闊分別約3.4米及1.9米，頗貼地的啞黑色梯形車身，由金屬和Xorel高科技織物製成，淨車重僅567kg。4個車輪同樣是幾乎完全被隱藏起來，行駛時就像在飄浮移動般。橫跨整個車頭是一塊擁有雙向反射鏡效果的長形面罩。在一般情況下，面罩會像一面鏡子般，將四周環境變成鏡中的影像。其後方藏有三組粗橫間LED燈，則會在亮起時才會出現，兼且會變色，帶來不同的效果。值得一提是，考慮到鏡面有機會反射到對頭車頭燈掁親車上司機，設計時Joey已將面罩設置成微微向下傾斜。

MOTO Undone極簡電單車

喜歡挑戰常規的Joey Ruiter另還創作了一款同樣以極簡設計美學主義行先、擁有145km續航力及時速高達48km/h的MOTO Undone全電動電單車。它擁有一身極簡的矩形外觀，除了一對把手、腳托和車輪，整架車幾近被由拋光鋁製成平滑外殼密封包圍。為解決前輪左右轉動的實際操控需要，Joey特別在前部兩側注入了一道像被閃電劃破的設計，造型前衞型格。