客戶提供︱JPEX Metaverse Lab獨家冠名呈獻：Alan Walker演唱會

【特約報道】全球頂尖挪威籍電音DJ及音樂人Alan Walker，憑一首電子單曲《Faded》紅遍全球，Spotify播放量超過13億次和YouTube MV點擊率達30億次，成為YouTube上全球觀看人數最多的音樂影片，可見其超高人氣！終於來港開騷！

演唱會詳情

地點: 亞洲國際博覽館 Arena

日期: 2023年1月6日

時間: 20:15

門票價格: $1380 $980(全部座位)

香港天團MIRROR做特別嘉賓

今次由JPEX Metaverse Lab獨家呈獻：《Alan Walker Walkerverse The Tour》 Alan Walker誠邀香港天團MIRROR做特別嘉賓，還自己親自挑選歌曲跟MIRROR Crossover！

有消息指MIRROR成員更將會在Tour上唱英文歌，MIRROR成員更會與Alan Walker即場Crossover。其實Alan Walker 17年亦曾經在香港舉辦演唱會，吸引到不少人士前往觀看，所以今次Alan Walker開騷再加上MIRROR效應，必然萬眾期待，吸引到更多人觀看。

關於Alan Walker

對於程式設計、平面設計有著濃厚興趣的Alan Walker，在2012年開始他的音樂創作之路，並獲得許多親友的支持與幫助，也因此受到許多電音迷的關注。

在網路上非常神祕的Alan Walker，在官網也用了「程式風」來設計，但對於個人介紹卻隻字未提，甚至沒有自己的臉照。事實上，他一開始是以DJ Walkzz的名字曝光，也在YouTube上傳自己的創作，現年25歲的Alan Walker於2015年12月發布一曲《Faded》後，就迅即網上引起熱潮，截至現時為止該音樂單曲已於YouTube上播放超過33億次。

在《Fade》之後，Alan Walker又相繼創作出《Spectre》、《Cartoon-On & On》、《Ignite》，2015年12月推出的《Faded》更成為了他的作表品，創下YouTube點擊率超過30億的驚人成績，紅遍全球。

（資料及相片由客戶提供）