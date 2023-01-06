周身刀！麥玲玲拍英語劇衝出國際

著名玄學家麥玲玲除了睇風水，間中亦會踩過界唱歌、拍電影、電視劇以及上綜藝節目，而且參與的作品如劇集《逆天奇案》、《美麗戰場》收視仲相當之好。最近她又有新嘗試，就是參演《香港愛情故事》、《青春不要臉》監製林肯的新作《Cross My Mind》，劇名是英文，原來劇集主要語言也是英語，麥玲玲師傅笑言：「我一向好鍾意林肯嘅劇作，之前佢搵我客串另一部劇集，但我當時唔喺香港而錯過咗，今次點都要參與！《Cross My Mind》全套劇都係講英文，只有一啲喺香港發生嘅必要情節係講廣東話，我收到劇本時都嚇一跳，全英文嘅劇本都真係第一次見！其實監製曾經講過明珠台都應該有自家製劇集，香港一向華洋共處，我覺得市場上絕對支持得到，甚至可以形成一個特色。」

角色方面，麥玲玲劇中做回自己，飾演一位玄學家，她透露：「劇情講女主角遇到靈異嘅事，搵我指點迷津。成個團隊準備好充足，我只係客串一場戲份，但監製特登約我開會，同討論劇中要用到邊啲風水物品，亦都畀好大自由度我，因為牽涉玄學領域，其中一啲對白我都有畀意見，監製好好，好願意採納。」

劇集正值後期製作，預計3月在myTV SUPER首播，同時也會在外地播出，至於播放平台，麥師傅則賣關子：「套劇有少少中國特色元素，一個唔覺意被睇中，進軍外國市場，喺有名嘅串流平台度播，甚至話唔埋去埋荷里活都唔定㗎，哈哈！」

該劇女主角為陳明憙，對方自小就讀國際學校，又曾負笈美國留學，全英語對白當然無難度，胡渭康則於劇中飾演麥玲玲的常客。大家都合作得非常愉快。