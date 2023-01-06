佳節甜絲絲　喜氣洋洋蛋糕迎福兔

應節美食款式多多，年糕、油器、瓜子糖果等中式美點琳琅滿目，其實仲有一款西式美食──蛋糕，外形色澤都同樣意頭十足，而且相當美味，食完人人來年甜蜜蜜，幸福滿載。

包羅萬有多款式

今年踏入癸卯兔年，好多應節蛋糕都用兔兔做主題，好似主打健康蛋糕甜點的The Cakery就推出多款亮麗糕點，包括今年特別設計的「雙眼福兔迎祥瞧瞧蛋糕」，以兔為設計主題的「敲敲」蛋糕，以鮮紅及金黃色穿上中式傳統服式造型的白兔造型登場，內藏重逾1.5公斤的糖果，伴以金元寶、金幣、「福」字作裝飾，喜氣洋洋。有純素及普通版，純素版入面則是傳統賀年糖果好似糖冬瓜、糖蓮藕等；而普通版則是瑞士糖、白兔糖等；讓大家「敲」出個好年。此外，還有12款兔年杯子蛋糕、新年快樂蛋糕卷、柑桔羅勒純素千層酥等，老少咸宜。於門市購物逾指定金額，可獲贈品牌利是，有機會贏取招牌蛋糕、咖啡、紙杯蛋糕等（數量有限，送完即止）。

萬紫千紅酸香有致

紅桑子同烏龍茶有幾夾？見到由香港嘉里酒店行政糕餅主廚Jerome Husson與團隊以癸卯兔年為主題，於即日至1月31日推出用上烏龍茶及紅桑子創作出「福兔迎春烏龍茶紅桑子蛋糕」（1人、6至8人用），以及1人用的「大吉大利朱古力柑橘蛋糕」和「喜慶吉祥雲呢嗱菠蘿炮仗蛋糕」。當中又以細當當的「福兔迎春烏龍茶紅桑子蛋糕」最為搶眼，鮮艷紅色外表內是紅桑子蛋糕，夾住烏龍茶忌廉、紅桑子醬及烏龍茶慕斯，底層是雲呢拿餅底，口感及味道都非常豐富，寓意繁榮與健康，為大家送上滿滿祝福。

風味獨特好滋味

用上珍珠、奶茶及紫薯等人氣大熱的茶飲食材炮製的應節蛋糕應該是不少年輕人喜歡的口味；港灣道Café今年帶來多款新春主題蛋糕（需4天前預訂），包括富貴兔蛋糕、福運連年、柑桔桂花餅蛋糕及黃金蛋栗子蛋糕。當中的富貴兔蛋糕就用上奶茶戚風蛋糕作餡，配上煙韌有嚼勁的珍珠及紫薯忌廉，香甜富茶香餘韻之餘，外形以兔仔作設計基調，萌趣討喜，扑扑趣系列蛋糕足8至10人用，玩味又好味！而「柑桔桂花餅」迷你蛋糕可以說是「成人版」應節款式，用上陳皮甜酒配上桂花軟餡，配上圓滾滾的柑桔外形，可愛又滋味！

時令水果滿滿幸福感

紅色，絕對是喜慶的色澤，東海堂選用冬日時令又碩大又紅卜卜的日本長崎赤莓炮製出「VERY BERRY STRAWBERRY.」蛋糕及甜品系列，有別於傳統應節造型，同樣討喜又甜美。赤莓豐滿多汁，加上色澤鮮艷奪目，為節日添上潤澤福氣。系列有7款蛋糕及5款甜品，包括長崎赤莓3.6牛乳慕絲蛋糕、長崎赤莓日本忌廉蛋糕、長崎赤莓白朱古力慕絲蛋糕及長崎赤莓慕絲蛋糕、長崎赤莓牛乳卷等，當中於即日起推出及於1月12日推出的長崎赤莓白朱古力慕絲蛋糕及長崎赤莓慕絲蛋糕，前者用上6粒長崎赤莓砌成含苞待放的花朵，以奢華的榛子朱古力淋面包裹住白朱古力慕斯和紅桑子果凍，配上濃滑的雜莓忌廉，香甜脆口之餘又充斥清新的的果香。後者則於蛋糕面層鋪上長崎赤莓果粒，底層則加入了草莓果凍和草莓醬，以及醇滑的草莓慕斯，每一口都帶來豐富的清新香甜滋味，幸福感滿滿，祝福人人鴻福齊天。