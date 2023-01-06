女神各展風騷！周秀娜現「樹根腳」　林明禎挺胸收腹搶Fo

《第16屆亞洲電影大獎》本年度的入圍名單，今日（6日）由女星周秀娜、袁澧林、凌文龍、導演張婉婷，以及擔任本屆青年大使的林明禎等負責宣布，3位女神同場各展風騷。性感女神周秀娜身穿連身裙已顯得身材瘦削，腳踏6吋高跟鞋更盡現樹根腳，並比身高逾1.71米的「文青女神」袁澧林還要高，至於同樣打扮密實、身高只有1.6米的馬來西亞女神林明禎雖也有穿高跟鞋，但明顯是3人中身材最嬌小的一個。

周秀娜在台上負責公布最佳男、女主角入圍名單時，被問到作為優秀演員應具備的條件，她說：「要自律及健康，可能經歷過疫情，要有強健體魄同健康，先至可以做到想做嘅工作。」

密實上陣的明禎，拍照時識做挺胸收腹，吸睛度十足！透露疫情3年以來，先後經歷過13次隔離，當中亦有很多次21日天足不出戶的日子，對她來說實屬很不一樣的感覺，如今隨住隔離措施放寬，她終感到難得的自由，日內將放假返家鄉度歲：「會休息兩至三個星期，好期待，好耐冇返過屋企過年。（辦好多年貨返屋企？）會帶好多紅包，呢一樣一定係最有誠意嘅，又輕又好，收到一定好開心，唔會錯嘅，畀紅包佢哋去買想買嘅嘢。（已經收爐？）仲有一個工作，但依家已經有放假嘅心情，到時會食好多好食嘅嘢。」

講到女主角競爭激烈，有《燈火闌珊》的張艾嘉（張姐）對戰《分手的決心》的湯唯，袁澧林表示睇好張姐：「我去年年頭同佢合作過一套電影，我非常崇拜佢，同佢相處嘅兩個月中，感覺佢對藝術嘅熱誠，同對電影好有心，呢方面好啟發到我。我記得拍戲期間，佢喺現場睇好多劇本，佢幫好多新導演睇劇本，一年睇20幾個，佢話就算開頭幾頁唔吸引，但都會睇晒，我好佩服佢嘅熱誠，佢係身體力行表現出對電影嘅喜愛。」她稱希望對方繼金馬獎後再奪影后。

導演張婉婷坦言只看了部分角逐的影片，故不便講出心水之選。講到該項頒獎禮相隔兩屆後再次在港舉行，張導開心去年港片有好成績：「套套票房都幾千萬，同埋有好多新導演，希望今年繼續維持，近年香港觀眾鍾意睇番香港電影，我覺得係應該要捧場。」講到新計劃，她透露正籌集資金中，有意開拍《十個學醫的少年》，是一部關於10個最早在港學醫的年輕人，笑言若巿道持續興旺，便籌錢有望，能成功開拍。