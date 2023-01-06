【Zac玩Zac食】挑戰畏高　欣賞城市天際線

很多朋友都喺年尾為自己作個總結，亦為來年定下新挑戰，其實只要活出精彩每一天，任何難關挑戰都只不過是日常事；我就早前喺西澳挑戰咗自己嘅畏高，玩咗好刺激嘅Matagarup Bridge Zip+Climb！

位於西澳珀斯的Matagarup Bridge Zip+Climb於2021年12月5日正式開放畀遊客來一次真正的攀登，但對於活躍嘅朋友嚟講係一種簡單的軟冒險選擇，也是一種有趣的方式來欣賞珀斯遠處的城市天際線，和Burswood公園Optus體育場周圍美麗的風景。其實Matagarup Bridge於2018年完工時並不是為咗攀登而建造，它只是一座橫跨西澳珀斯天鵝河的行人懸索橋，將遊客由東珀斯及珀斯中央商務區連接到Burswood半島。

沿着大橋的主拱走314級，攀登的平均坡度為45度，需要攀爬、爬行、擺動和擠過一些非常狹窄的空間，直至到達72米高的「天空玻璃地板景觀」平台後，便可以暫時解開安全纜索的束縛，在甲板上走來走去，欣賞珀斯的360度全景。之後再拾級而下，約150級後便到達35米高的滑索平台，在這裏聽從導賞員的安全講解後，便以時速75公里安全地滑下400米長的滑索，穿越天鵝河，回到起點的Burswood公園；因為全程大家唔可以攜帶任何手機或拍攝器材，所以離開時導賞員會將行程中幫大家拍攝嘅相片及錄像，免費傳送到你嘅電子郵件中，把呢個美好嘅回憶帶走。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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