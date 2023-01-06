有種好男人︱李佳芯「仙女式」喊戲　陳庭欣強吻馬德鐘

視后李佳芯（Ali）於無綫劇集《有種好男人》的一場喊戲，獲網民大讚是「仙女式」喊法，喊得好靚，對此Ali謙稱一向唔叻表情管理：「我唔想畀太多框框同包袱自己，所以表情管理做得比較差，我都有試過喊得好核突，但隨住唔同劇情需要，唔同程度嘅傷感都要用唔同嘅表情同力度去處理。」提到劇中知己胡諾言不求回報對她照顧有嘉，甚有「工具人」Feel，笑問現實中可曾「收兵」？Ali即自嘲「冇咁好彩」，因私下性格較Man：「我係好多嘢自己搞得掂就自己搞掂，因為我唔鍾意煩人，同埋如果知道對方對我有意思，我唔鍾意就會即時出聲，因為我抵受唔到明明唔鍾意，但又要扮鍾意或互Flirt，呢方面我呃唔到自己。」

陳庭欣（Toby）於劇中有一場強吻馬德鐘的戲份，屢跟對方合作的Toby表示拍攝時沒有尷尬，又大讚對方超專業：「呢啲位佢拿捏得好好，事前我都有刷牙、搽潤唇膏，希望對方都錫得舒暢啲。」問現實中分手後會是「灑脫派」還是「死纏派」？她自言是冷靜灑脫派：「既然兩個人行到要講分手，其實講幾多嘢去挽留都唔同咗，感情已經變質咗。」