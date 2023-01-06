雪白佳人　肉感鬥究極Body

白石茉莉奈及白峰美羽名副其實係擁有雪白肌膚嘅美人。（互聯網）

日本姓氏中有好多同顏色有關，例如黑崎、綠川、青木、赤城等，而今日就從AV界搵來兩位姓氏都有個白字嘅女優比併，就係白石茉莉奈及白峰美羽，佢哋係名副其實擁有雪白肌膚嘅美人，俘虜唔少AV迷嘅心。

G奶人妻

今年36歲嘅白石茉莉奈，樣子同初出道時變化不大，標致亮麗，面上散發出女人味嘅同時，亦不失少女可愛嘅感覺。身材肉感十足，肌膚夠嫩白，而且又有豐乳肥臀，心口對G奶乳量驚人，相當吸睛。

佢喺2013年被SOD發掘拍AV，甫出道就取得好成績，除咗喺「SOD大獎」奪得「銷量超越1萬獎」及「優秀女優獎」外，喺「SkyPerfecTV成人放送大賞」及「DMM成人大獎」中亦分別獲得「新人女優獎」同「最優秀新人獎」，氣勢相當強勁！喺演出方面，茉莉奈表現認真又肉緊，而喺戲外佢亦話題十足，事關佢不時會透露家庭狀況畀大家知，例如話自己已婚，後來又話畀老公知道自己拍AV而鬧離婚，之後又話自己生過仔，仲話同阿仔坦白承認自己從事AV女優行業，每次都成功引起熱烈討論。

白石茉莉奈

年齡：36歲

身高：5呎1吋

三圍：37G-26-37

高挑好波

SOD人才輩出，孕育咗白石茉莉奈呢位優秀AV女優，而其他AV廠亦唔輸蝕，好似白峰美羽就係由AV廠Ideapocket一手帶入AV界喇！今年25歲嘅佢，於2020年出道，不過唔係一開始就拍AV，而係先推出寫真作品，並以清楚系美貌及高挑身材作為賣點，所以喺2021年以I廠專屬新人身份登場時，廠方就以「美形顔！高身長！腳線美！完成形之究極Body」嚟形容佢。

美羽高挑又好波，而且肌膚好似雪咁白，外形討好之餘，AV演出亦表現投入，肉緊嘅表情令AV迷睇得大呼過癮！最近佢離開I廠，轉投到ATTACKERS拍攝更多不同題材嘅作品，有更多演技發揮機會。除咗拍AV，佢近年亦拍咗唔少粉紅電影，似乎有意學似紗倉真菜、戶田真琴咁向呢方面闖出一片天。

白峰美羽

年齡：25歲

身高：5呎7吋

三圍：36F-24-36

第1回合

鬥身材

白石茉莉奈身材肉感十足，而且擁有豐乳肥臀，對於鍾意豐滿胴體嘅AV迷相當吸引，不過白峰美羽身材高挑之餘，仲擁一對F Cup巨乳及修長美腿，體態美當然更勝一籌啦！

第2回合

鬥演技

白峰美羽不論拍AV定粉紅電影，都演得投入又逼真，但係論AV演出，白石茉莉奈更能夠將人妻嘅慾求不滿，發揮得淋漓盡致，而扮演柔弱角色面對猛男攻擊時，亦流露出驚恐同屈辱嘅表情，演技一流。

第3回合

鬥人氣

白峰美羽喺日本同韓國都有好多粉絲，不過如果論人氣，白石茉莉奈喺舊東家SOD嘅悉心安排下，屢屢成功以家庭背景製造話題，人氣度始終較高。

茉莉奈神采迷人

白峰美羽身材一流，演技亦優秀，可以話係一位不可多得嘅AV女優，至於白石茉莉奈除咗將演技同床技發揮得恰如其分，更散發出一股迷人神采，稍勝入行日子較短嘅美羽。