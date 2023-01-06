張敬軒「性格大逆轉」　全靠鄭裕玲驚喜獻聲

歌手張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）主演英皇電影《超神經械劫案下》，將於兔年賀歲檔上映，今日（6號）正式發布電影主海報，眾人表情多多，喜感十足，同時間，該片的主海報上，更出現一個令人驚喜的名字，便是闊別影壇多年的鄭裕玲（嘟姐），以「友情聲演」的身份，重磅加盟《超》片，跟戲迷一同喜迎兔年。

貴為殿堂級影后，嘟姐在影壇曾有「鄭九組」美譽，可見她戲路縱橫以及搶手程度，難得今次以「友情聲演」的身份助陣《超神經械劫案下》，她笑言首要條件是時機配合：「剛與TVB合約完結，甚麼工作都想嘗試一下，在電影裏擔任聲演幾有趣，一來不太辛苦，所需時間不多，卻又可以參與其中，加上這套是賀歲片，應該都會幾好玩！」嘟姐在戲中驚喜亮聲，對軒仔所演的角色「有成」性格大逆轉，起了無比關鍵作用；專業的她，在錄音期間不斷跟導演應智贇及編劇黃智揚緊密溝通，務求達致最佳效果，過程中搶先欣賞軒仔與Ivana的演出片段，她坦言十分看好這個組合，在大銀幕會擦出火花：「他們本來就是好朋友，彼此非常了解對方，不需要浪費時間去建立默契，兼且兩位都很有喜劇感，我對這部賀歲片充滿期待！」

細數賀歲片往績，嘟姐位列最高票房的賣座女星之一，曾參演多齣膾炙人口的傑作，包括《八星報喜》、《我愛扭紋柴》、《大富之家》等，未來有沒有機會再睹她在大銀幕出現？她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合的好角色，我當然樂意演出！」她直言對賀歲片有份情意結，再配合目前心態，成事機會更倍增：「來到這個階段，我既想挑戰新事物，但又想是輕巧的工作，賀歲片就是個好好的嘗試，雖然有其他戲種，但一般都是喜劇，一班演員開開心心去開工，拍出來的成果，大家又看得開心，以工作性質而言相當愜意，是一件很快樂的事！」除了賀歲片，她亦歡迎其他電影邀約，當然首要好劇本與好角色，以及新鮮的組合班底，如果檔期合適，她絕對樂意參與！