吳家樂首演癱瘓人士　做足功課同錢嘉樂鬥戲

藝人吳家樂於劇集《仁濟心》中，接受不少挑戰，除了首度飾演全身癱瘓人士外，更要在不足半小時的劇情內做到倔強、掙扎、無助及發放正能量幫助別人等不同心理狀態，其中與錢嘉樂的對手戲，更是情緒波幅甚大、張力十足。談到該個場口，吳家樂直言做足功課：「事先有同導演研究，睇吓點樣由下靶位變成感動到大師兄（錢嘉樂）。我一路都好期待拍呢場戲，因為我識咗大師兄好多好多年，從來未試過同佢一齊拍劇，係幾開心嘅。」

除了戲劇部分，該集還加插了其他殘疾人士訪問，包括在《中年好聲音》中成功殺入26強的參賽者柳冕。他受訪時坦言由健全變殘障一刻，確實需要克服不少心理障礙，內容相當洋葱，柳冕說：「我記得喺醫院時，日頭連喊都唔敢喊，因為連抹眼淚嘅手都冇，所以每次都係去到夜晚，醫生護士熄燈時先爆喊…明明前兩日仲行得、玩得、食得，點解突然要瞓喺醫院？仲要好似BB咁失禁，要醫院阿姐除低你條尿片幫你抹Pat Pat。所以嗰時根本接受唔到，覺得自己唔單止係病人，唔單止係傷殘人士，係連自尊都失去晒。」雖然曾一度陷入低潮黑暗期，但憑藉自身的堅毅以及家人的愛護與支持，柳冕最終成功走出陰霾，並積極透過分享自身經歷，及公開表演和呼籲等，為同路人打氣及帶來曙光。