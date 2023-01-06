老公3次出軌！李玟分居半年暴瘦　兩繼女偏幫阿爸

天后李玟（Coco）與年長16歲的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz驚爆婚變，11年婚姻危危乎！半年前女方已搬離昔日愛巢，兩人處於分居狀態。Coco閨蜜不忿好友被欺負，踢爆Bruce多番出軌，兩個繼女亦偏幫爸爸，令Coco孤立無援，更屈到病，暴瘦到只剩93磅變皮包骨！

2023年只過了數天，便爆出Coco與老公Bruce分居！2011年兩人在港舉行一連兩日世紀婚禮，花費高達1.5億元，在邵氏影城改建的婚宴舞台舉行結婚派對，邀得美國R&B天后Alicia Keys在派對彈琴獻唱，場面非常盛大，成為一時佳話。

專溝後生女

不過甜蜜是有限期！近年多次傳出Coco的婚姻亮起紅燈，前年她在社交網上載與老公及兩個繼女的一家四口照，以示感情不變，但其實只是她原諒老公第一次出軌。其閨蜜看不過眼，鬧爆Bruce：「個男人一而再、再而三出軌，女伴都係後生鬼妹仔，佢要風流快活完全唔避忌，當Coco透明。第一次Coco畀機會佢，但佢唔改，今次係第三次，佢啲Common Friend 都撞見過，同番Coco講，佢自己都認出軌。」

三番四次遭背叛，一向充滿正能量的Coco都撐不住，半年前搬離愛巢與老公分居。她一直疼錫Bruce與前妻所生的兩個女兒，視為己出，但兩繼女知道爸爸不忠後，竟靠邊站，對Coco漠不關心！愛情和親情都被背棄，她在雙重打擊下非常傷心，其社交網已unfollow兩繼女。由於她寢食難安，短短幾個月暴瘦至42.3kg（約93磅），更屈出病來。

懶理老婆坐輪椅

近日她上載自拍側身照，見其腰間掛了一個小膠壺， 有粉絲問是否「引流管」，但她沒有解釋；另一張是她磅重照，見其左腳用紗布包裹着。閨蜜指Coco 近月飽受腳傷，試過痛到不能行要坐輪椅：「係新傷舊患，上年年底佢飛咗去美國睇醫生，啱啱返港，未決定幾時做手術。」又直斥Bruce身為老公，明知太太腳有事，卻沒有關心慰問過，任由她獨自飛美國睇醫生：「Bruce唔珍惜呢個好老婆，Coco喺最紅時嫁畀佢，對兩個女又好，我哋都覺得Coco唔應該再啞忍落去。」

Coco從小到大都很重感情，可能她是遺腹子，父親在她出世時已離世，故她自小已很愛錫媽媽和兩位家姐，對愛情更加死心塌地。從來做事正面、只講好事不提傷心事的她，於2022年回顧的發文中，隻字不提與老公分居，只比喻自己是女戰士：「生活有時並不容易，但是我想用女戰士的態度來勇敢面對生活裏面的各種艱難，我們無法控制人生會發生甚麼，但是我們可以選擇自己的態度、力量、勇氣和勇敢，是我們面對生活最智慧的態度。」

李思林憑歌寄意鼓勵妹妹

李玟與家姐李思林（Nancy）感情甚好，近月Nancy參加無綫節目《中年好聲音》時獻唱《明星》，並特意改了部分歌詞，原來當時正值Coco的人生低潮，難怪Nancy獻唱時格外感觸。她唱畢後一度哽咽，指妹妹很喜歡這首歌，故特別唱給對方聽，因她想做妹妹的「星星」，隔空為妹妹打氣。

其實兩姊妹多年來都互相扶持，Nancy早年離婚，更患抑鬱症，都是靠Coco每日鼓勵才走出陰霾。之後她花了兩年時間學瑜伽，完成200小時課程取得瑜伽導師牌，自我增值。