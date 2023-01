如果問呢個世界有乜嘢係完美配搭嘅話,黑絲加美腿絕對係Perfect Match!完美嘅線條,加上誘人嘅神秘感,難怪黑絲美腿嘅主題四仔,係美國四仔界長青不老嘅題材。

正宗玩腳

咪以為四仔中嘅黑絲只係陪襯,近排有套作品名副其實入玩盡黑絲同美腿,就係由Jules Jordan Video炮製嘅《Jada's Foot Fantasies》。由Jada Stevens自編自導自演,並搵嚟Savannah Bond、Aiden Ashley、Aria Lee等擁有美腿兼巨乳嘅人氣脫星演出,片中佢哋不但以美腿挑逗對手,更以黑絲玩盡各種情慾遊戲,觀賞性十足。

施展誘惑

呢套由Babes出品嘅《Me, Myself & I #11》,雖然片長只得90分鐘,但係男女主角唔會一嚟就埋牙,反而係脫星會喺鏡頭前展現一輪美腿誘惑後,先至慢慢開波,絕對照顧到好此道嘅四仔迷。參演嘅脫星Connie Carter、Emma Mae、Natalia E等,每位不但以美腿名聞脫界,加埋靚樣同美乳,名副其實係上中下三路都咁有睇頭,正!

天后魅力

作為喺四仔界獲獎無數嘅天后級脫星Brooklyn Chase,究竟人氣有幾高?就係擁有個人專屬四仔系列。嚟到由Blacks on Blondes推出嘅「The Dark Side Of Brooklyn Chase」系列最新登場作,《The Dark Side Of Brooklyn Chase #3》今次以黑絲為主題,片中Brooklyn Chase會盡情施展黑絲美腿魅力,加埋精湛嘅床技,值得捧場。

碟評

黑絲加美腿嘅魔力,真係只有好此道嘅男士至明白。如果你亦係箇中同好嘅話,今次介紹嘅兩套作品不但滿足到你,其中尤以《Jada's Foot Fantasies》更係值得一睇,事關片中脫星嘅美腿誘人,加上絲襪嘅情趣玩法,實在睇到人興奮無比。