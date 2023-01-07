【是日通勝】

農曆十二月十六

壬寅年 癸丑月 乙丑日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、開倉

忌：栽種、行喪、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：8、27、31

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

金牛座：幸運指數排第一，財運最強，物質生活無憂。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是難以取得成功。

巨蟹座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄朋友。

獅子座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

處女座：笑多點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：親情無價，趁周末抽點時間陪伴屋企人吧！

天蠍座：享有天時地利人和，為實現人生目標努力啊！

人馬座：辦法總比困難多，保持樂觀，沒有事難倒你。

山羊座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

水瓶座：勉強無幸福，處理感情問題時勿再自欺欺人。

雙魚座：人怕出名豬怕肥，炫耀個人幸福會惹人妒忌。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）羊 心情差

鼠：友人邀約別推搪，有意想不到的得着。

牛：心平氣和，處事冷靜，易獲別人信任。

虎：破財風險高，做事要小心，勿輕舉妄動。

兔：搭上好運的順風車，求職跳槽易成功。

龍：情緒不穩，做事提不起勁，難獲佳績。

蛇：待人謙虛易贏得別人尊重，有利事業。

馬：待人接物要保持理性，不聽人勸易犯錯。

羊：是日沖煞，諸事不順，面對困境感無助。

猴：正財運極好，有利做生意，開單冇難度。

雞：運勢極佳，偏財大旺，易有意外收穫。

狗：財運下滑，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

豬：心情煩躁，易胡思亂想，宜向長輩求助。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

天秤座2023年整體運程

好消息，天秤座是十二星座中姻緣運最好的一個，尤其是在上半年時間，無論是感情或工作上的合作夥伴關係，不妨了解一下如何成為今年交際活動中的大贏家。建議多接觸不同階層的人，擴闊社交圈子，因為隨時會遇上你的貴人。

在關係上尋求平衡一向是你所追求的內在安全感，有想在感情關係上尋求轉變的你，今年有兩個關鍵時刻。首先是4月的日食，單身的你，要開始計劃如何脫單，為自己作最好的準備，以最佳狀態面向世界。之後是10月的天秤座日食，其實這個日食，是要你面對真實的自己多於你的伴侶，了解一下在關係當中你有沒有一直在做自己？還是你只是在扮演身邊人所期望的你？這個時刻是面對內心掙扎的關鍵期，沒有放下就沒有新的開始。

工作方面，3月開始天秤座會一直處於忙碌狀態，那種忙碌是身體上的疲累多於精神上的，如果跟同事們一直有良好關係，情況可能會好一點。留意忙碌的工作是導致生病的最大原因，尤其是下半年過後，經常食無定時，要小心照顧好健康。建議多參加一些團體活動，或跟朋友多聚會，讓不喜歡生活太辛苦的你，有避開工作上被瑣碎事纏身的一刻。