《愛．回家》蘇韻姿例遲戲屎犯眾憎　辣㷫高層被逐出家門

無綫劇集《愛．回家之開心速遞》演員一個又一個的離開，繼周嘉洛、林凱恩後，前晚（5日）一集中，突然交代蘇韻姿飾演的「熊心如」（紅衫魚）要跟前男友「朱天梯」（梁証嘉飾）到歐洲視察廠房，本來近日劇情一直都圍繞「風少」（陳浚霆飾）愈來愈喜歡她，現時蘇韻姿要跟人走，暫別《愛．回家》不少網民都大感不捨，於網上瘋狂留言，「走吓走吓，安仔走咗，條魚都走埋。」、「唔係真要走呀！睇咗咁多年，每一個角色都好唔捨得，無法想像熊家三姐妹三缺一。」「熊家」二家姐呂慧儀都有於社交網PO全家福作告別，蘇韻姿昨日都有PO相留言：「始終家裡最溫暖。」

之前周嘉洛離開劇組確實因為是無綫重用他，要他嘗試拍正劇，而本身主線不多的林凱恩就因為調往節目《流行都市》，據知蘇韻姿現時還未有新工作安排，早在12月頭時已沒有拍攝。不過劇組今次「拆散鴛鴦」，她離開的真實原因是與她的工作態度有關。眾所周知《愛．回家》是背後主理人是高層曾勵珍，向來嚴格的她，最討厭演員工作不認真、遲到，之前藝人張景淳就是衰遲到而被調出劇組多時，幸而最終都能夠「歸家」。而蘇韻姿就經常勁遲到，最衰就是她錯了不認，更推卸責任落PA（助導）身上，因而犯罪憎。據知，高層都有開咪指摘，不過她屢勸不改，再加上她入了《愛》劇5年有多，演技方面毫無進步，戲屎被逐。