蕭正楠開騷　黃翠如處女下海合唱洗魔音之名

蕭正楠、伍仲衡、區永權昨晚（7日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，圈中人包括洪永城與太太梁諾妍、馬國明與湯洛雯、吳業坤、姚焯菲、梁嘉琪等棒場。

身披浴袍的「HEA」三子以唱跳開場，笑言多謝大家連新歌未有就「落疊」買飛，令全場爆滿。先solo的區永權父子兵上陣，由11歲細仔打鼓伴奏獻唱《We Will Rock You》，剛巧是大仔生日，一家四口到台上慶祝，區永權笑言好像騎劫了音樂會。

蕭正楠上台唱完《傷信》後感觸指，22年前他就是在伊館參加歌唱比賽唱這首歌而入行，故特別再唱這歌。到獻唱《小小大人物》憶起亡父的阿蕭哽咽說相信爸爸今晚有來到現場。

高潮位要數被老公蕭正楠形容是「伊館魔音」黃翠如出場，現場播出她平時「大展歌喉」的片段，引來爆笑。她與閨蜜連詩雅、陳自瑤以「SPY」穿上閃閃裙子一齊唱住《美少女戰士》出場，被區永權以蕭黃翠如介紹出場的她笑謂，每次唱歌也被他嫌棄：「佢話有冇見過大蛇屙尿喎。」

去到萬眾期待的翠如與老公一起合唱，兩人唱英文歌《A Whole New World》，「處女下海」上台唱歌，加上有老公壯膽，表現不俗，一冼魔音之名，連伍仲衡也讚不絕口，笑言要寫首合唱歌 「翠蕭之歌」給他們。

至於演唱會最感動位是伍仲衡寫了一首歌《你是我最精彩的旋律》給女朋友，該曲原來求婚歌，他邊唱邊取出戒指，並走到台下向女友Ida求婚，被感到動眼濕濕的「伍太」自然答應。去到encore還節，原來伍仲衡與近日逝世的殿堂級作曲家顧嘉煇淵源甚深，他爆喊講起與煇哥的相處往事，接住送上《誰可改變》致敬。

完騷後HEA三子接受訪問，講到伍仲衡求婚，區永權取笑說：「人哋都冇答願意。」伍仲衡說：「佢戴住咗隻戒指喎。」蕭正楠：「有人畀隻戒指實戴住。」伍仲衡指寫這首歌最難是歌詞，加上要偷偷摸摸進行，不讓女友發現，花了數星期時間，至於，婚禮則隨後再安排。

蕭正楠講到「伊館魔音」翠如上台唱歌是豁出了很大的勇氣，他說：「好好，佢拍開戲，上台係會驚，仲要佢覺得係自己最弱嘅一環，佢呢兩三星期成日喺屋企偷偷練歌。伍仲衡話寫首歌畀我哋，跟住我哋就神鵰俠侶咁去登台。」區永權則指上台打鼓的細仔，相當享受上台感覺，但有沒有興趣入行就暫時不知。