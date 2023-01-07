群星出席電影頒獎禮　楊紫瓊勇奪國際之星獎

每年一度國際影視界盛事、《第80屆金球獎》將於香港時間本周三早上於加州舉行，而年度《棕櫚泉國際電影頒獎禮》（PSIFA）前晚就率先於加州舉行。一眾名人紅星均盛裝出席。

有份於《金球獎》提名影帝影后的姬蒂班查（Cate Blanchett）、Austin Butler、哥連法奴（Colin Farrell）以及楊紫瓊等均有現身PSIFA。其中被視為今屆《金球獎》影后奪標大熱門的姬蒂以及楊紫瓊分別於PSIFA中獲獎，其中楊就憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）獲國際之星女演員獎！

《棕櫚泉國際電影頒獎禮》得獎名單：

女演員成就獎：姬蒂班查（《Tar》）

男演員成就獎：哥連法奴（《伊尼舍林的女妖》）

國際之星女演員獎：楊紫瓊（《奇異女俠玩救宇宙》）

國際之星男演員獎：Bill Nighy（《Living》）

最突破性男演員演出獎：Austin Butler（《貓王》）

最突破性女演員演出獎：Danielle Deadwyler （《Till》）

主席獎：維奧娜戴維絲（《女戰不敗》）

焦點男演員獎：班頓費沙（《鯨》）

年度導演：Sarah Polley（《Women Talking》）

先驅獎：史提芬史匹堡以及《法貝曼：造夢大師》卡士