群星出席電影頒獎禮　楊紫瓊勇奪國際之星獎

每年一度國際影視界盛事、《第80屆金球獎》將於香港時間本周三早上於加州舉行,而年度《棕櫚泉國際電影頒獎禮》(PSIFA)前晚就率先於加州舉行。一眾名人紅星均盛裝出席。

有份於《金球獎》提名影帝影后的姬蒂班查(Cate Blanchett)、Austin Butler、哥連法奴(Colin Farrell)以及楊紫瓊等均有現身PSIFA。其中被視為今屆《金球獎》影后奪標大熱門的姬蒂以及楊紫瓊分別於PSIFA中獲獎,其中楊就憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲國際之星女演員獎!

《棕櫚泉國際電影頒獎禮》得獎名單:

女演員成就獎:姬蒂班查(《Tar》)

男演員成就獎:哥連法奴(《伊尼舍林的女妖》)

國際之星女演員獎:楊紫瓊(《奇異女俠玩救宇宙》)

國際之星男演員獎:Bill Nighy(《Living》)

最突破性男演員演出獎:Austin Butler(《貓王》)

最突破性女演員演出獎:Danielle Deadwyler (《Till》)

主席獎:維奧娜戴維絲(《女戰不敗》)

焦點男演員獎:班頓費沙(《鯨》)

年度導演:Sarah Polley(《Women Talking》)

先驅獎:史提芬史匹堡以及《法貝曼:造夢大師》卡士