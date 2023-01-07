花樣百變迎兔年　靚到心臟痛

又到周末，要數最熱烈的年度活動，應該少不了換領利是封，畢竟，農曆新年還有半個月便到，換領期亦已經開始，款式方面花樣繁多，真係令人得一想二呀！

【立體福兔】

新一年怎少得當值生肖主角兔兔呢？荷里活廣場推出「招財同『萌』」限量版立體利是封連金屬開運書籤套裝，集結開運福兔與招財貓兩大幸運萌物，雙雙擺出「招財」手勢，送上「福」、「運」雙收的美好祝願。利是封以柔和的粉色為主調，頭部加入軟綿綿的立體效果，小鈴噹，而行運金牌更以燙金激凸壓印點綴，充滿玩味又金光閃閃。套裝內還有一個分別印上「招財運」與「健康運」的雙面黃金祝福語書籤，福氣滿滿，另亦設「招財同『萌』」燙金版利是封，兩者皆可憑消費滿指定金額之有效發票或會員以指定VIC積分換領，數量有限，換完即止。

【日式水引】

好掛住日本？不如換個日系利是封啦！上水廣場、將軍澳中心及PopWalk 天晉滙聯手「結緣‧福至」和風水引限量版利是封，以日本具開運招福象徵性的「水引」為主題，上面的水引繩結代表新年祝福，結集心意，祈求新一年好運連連，封上的圖案更以激凸壓印效果印製，襯以扇形圖案，誓要送上至「瀛」祝福。另外，封套上更有金光閃亮的燙金與熨銀花朵，配以喜慶氣氛的大紅色、高貴紫色及佻脫桃紅色作主調，整體典雅貴氣。

另特設「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒，把利是封、茶點二合為一。由即日起至1月21日，於以上3個商場以電子貨幣即日消費滿指定金額或The Point 會員憑指定積分，即可換領利是封或禮盒，名額有限，換完即止。

【寓意連連】

想一封在手，集多重祝福？港鐵商場「百家祝福利是封」可以滿足願望，其以耀目吉祥的色彩為主調，並以細緻的壓印技術，勾畫出各種春意盎然的新春傳統圖案，一套4款，分別以豐衣、足食、快樂、美滿為主題，送上多重寓意的賀年祝福。另外，每個利是封的封口內頁均印有QR code，MTR Mobile 登記用戶只要於獎賞日期內，掃描並按指示登入「領取優惠」，便有機會取得該主題的HK$20港鐵商場電子優惠券乙張（每位用戶最多可領取HK$80電子優惠券），充滿驚喜。即日至1月21日，憑888MTR分即可換領利是封乙套，數量有限，換完即止。