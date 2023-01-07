新歌反映宅男生活　應智越搵肥腸助陣拍MV齊搞笑

歌手應智越（細貓) 去年10月尾完成首個演唱會，為了可以唱更多自己的歌曲，用了兩周時間去選曲目、找填詞、唱demo再排舞練習，終於在演唱會上首度獻唱《週末很忙》，當時還沒有歌名。

細貓表示新歌歌詞充滿玩味，填詞的鍾說稱聽完歌曲旋律後，就問細貓閒時喜歡做甚麼，由於細貓是一位典型宅男，不用工作時候就只有健身和打機。鍾雪覺得如果從這方面去填詞感覺沉悶，所以細貓忽發其想，「如果描述一個人宅在家都可以有自己嘅世界和空間，可以樂得自在和忙碌。」鍾雪覺得這個題材很有趣，就從這方向填寫。這歌本身是一首party歌，但歌詞就剛剛相反是描述一個人的自在，所以曲和詞出現很大反差。

近日細貓為《週末很忙》完成下半部份，邀得肥腸、小薯茄阿J、熊仔頭Louis、王雍泰（龍志權）及文卓森（旁白君）拍攝MV。故事敘述上帝捉了細貓（飾演凡人）去作一系列的試煉，當中遇到肥腸飾演的上帝，和末世四騎士：小薯茄阿J、熊仔頭Louis、王雍泰及旁白君，當中發生不少搞笑場面。原來有幾位與細貓並不認識，是細貓膽粗粗透過通訊軟件邀請合作，「今次拍攝得非常開心，因為大家向來非常搞笑，亦沒有偶包，是難得一次的Crossover合作。」他細貓希望藉着今次合作向他們取經，呈現自己搞笑的一面給觀眾。