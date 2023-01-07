本地首個越野單車場　踩得興奮人人啱

近年除了遠足、攀石與越野跑等山系運動大熱，越野單車也再度受歡迎！踩越野單車最好玩之處，就是可以遠離人多車多的市區，在郊外享受自由飛馳的速度快感，並可順道欣賞大自然美景！不過這類山野路段通常滿布碎石又陡峭，令不少新手卻步！全港首個越野單車訓練場近日終於出現，面積寬敞之餘，更設有不同難度級數，即使是初階入門或一家大細假日消閒，都可以在此一嘗飛車樂趣！

亞洲最大型練習場之一

位於南大嶼郊野公園的本地首個越野單車訓練場終於啟用，佔地約4.5公頃，是亞洲最大型越野單車練習場之一。場地最大優點是涵蓋5個難度級數的越野單車路徑，分為新手可嘗試的白、綠路徑，適合中級車手的藍路徑，以及高手可用的黑鑽與雙黑鑽路線。場內加設多項有趣技術設施，包括獨木橋、木頭道、碎石路、土坡場與跳台等，方便車手獨立訓練練技術。加上景觀開揚又有遮蔭位，置身其中既可體驗踩車樂趣，又可盡情飽覽秀麗風光，感覺超療愈！

為了讓所有越野單車愛好者更易投入運動，練習場每條路均有路牌指示，讓大家清晰區分路線與山林。場內設施亦相當齊全，有齊飲水機、廁所、急救站等，方便一家大小到此玩樂。不過大家要留意急救站的服務時間，為星期六、日及公眾假期的早上10時至下午5時，而農曆年初一與初二則不會有急救站服務。

點去訓練場？

訓練場鄰近梅窩濾水廠，大家可由東涌乘搭巴士，或於中環搭渡輪入梅窩前往。不過提提大家，無論以甚麼交通工具前往，都要步行或踩單車一段時間才可到達。場內不設越野單車租借，要自備越野單車，或在梅窩碼頭附近的越野單車店租借單車。

新手入門需知

今次邀請形動單車隊的越野單車教練陳政烜（Fasi）與李伯鴻（Ray）分享越野單車玩樂貼士。Fasi建議即使在初階場地練習，新手都應有一個教練或熟悉越野單車人士從旁指導技巧，或在發生意外時有個照應。

至於幾多歲可以入門練習，Ray表示：「一般而言，4歲左右就可以開始玩，不過只限於白與綠級別之間的越野單車徑上練習。但當年長一些，身體肌肉增長，技術開始純熟，便可玩綠色以上級別的路徑。」7歲的越野單車手林貝聿已經有1年玩越野單車經驗，能夠自信面對不同山路狀況，非常厲害！她表示：「好鍾意踩越野單車！一開始係有少少驚山路，但經過訓練已經掌握不少技巧，最開心係體驗落斜的快感，現在每個周末都會玩越野單車。」而6歲大兼玩了半年越野單車的Wills也同樣無懼山路，玩技術路段時得心應手。他也為大家示範了過獨木橋的秘訣：「應目視前方，不應太過專注腳下，才能成功通過。」

Fasi與Ray都覺得場內路線提供所有不同難度級數的做法很好，能讓不同類型甚至不同學習程度的車手一同玩樂，又或分開在不同路徑上練習。二人又大讚場內加設獨木橋等技術路段，以及將技術路段與速度繞圈路線明顯分隔夠貼心。「前者有助車手單獨練習針對性技術，後者避免路段塞車，令車手不會跟身後的高速車友發生碰撞，可更專注於技術練習。」

安全裝備要做足

教練建議新手玩越野單車前，應做足安全措施，例如保護裝備要足夠，以及出車前檢查越野單車的基本性能。相比起公路單車，越野單車的避震性能應更足以應付較長程的越野路線，同時亦應具備油壓煞車加強制動力、加大齒輪比以減少車手在上斜路時的力量消耗。一般而言，從肉眼也能輕易分別山地單車與公路單車，因前者會採用具穩定性的加闊車頭和較粗輪胎，而胎紋亦較深（以增加抓地力），另外其上車架傾斜度會較低，令車手可以坐低身體，在較斜的泥路上行駛而不易翻車。

出車前6大檢查步驟

1.首先是檢查單車輪胎氣。先用手指按一下輪胎中央，很輕易按下代表胎氣不夠，需打氣至按下有充實的感覺才可。越野單車胎壓約為30~35磅，如果在濕滑的地面則建議胎壓調低至28~29磅，或再軟一些以增加抓着力。

2.檢查前後煞車掣。新手要先了解左右手分別控制着的前掣與後掣，然後再去獨立檢查每一個煞車掣是否正常操作。檢查時可按壓前煞車鎖死前車轆，能夠讓後輪升起，反之亦然。

3.檢查車頭會否鬆動。用雙腿夾起前車轆，左右搖擺車頭，看看車頭會否歪向一邊。車頭通常有兩顆螺絲，如果其中一顆螺絲沒有擰實，就會影響安全。

4.調校齒輪比。觀察一下齒輪是否順暢，調整每一波段是否準確。

5.座位與車身呈直線。要知道是否呈直線，就必先坐上車，當感覺到大約半個腳板觸碰地面，便不會影響踩單車時腿部運動的順暢度。

6.檢查越野單車輪圈的快拆。調整車輪，以及調整腳踏的鬆緊度。

同場加映：其他本地越野單車徑

除了梅窩的新場外，要玩越野單車還有以下地點選擇。

1.大帽山越野單車體驗徑

位於大帽山頂附近，繞圈路線不算長，大家可集中玩繞圈。雖然相對上較少技術路段，但路徑卻非常窄，初階新手踩車前最好穿戴足夠裝備。

2.大欖涌水塘越野單車徑

此越野單車徑是不少新手喜歡挑戰的路段，當中有不少窄路、碎石路及梯級路。大家若覺得危險，不妨停下推車經過，遇上較為平坦路段再踩車體驗飛馳的感覺也不錯。