MIRROR踩入Alan Walker騷做嘉賓　獨欠姜濤玩Selfie

挪威籍電音DJ Alan Walker世界巡迴演唱會香港站昨晚（6日）在亞博舉行，Alan與香港甚有淵源，其《Sing Me to Sleep》的MV便在香港取景，走訪鰂魚涌、中環和旺角取景，至今影片瀏覽量已超過6.8億。不過昨晚一場演唱會目測尚有空位，開騷前後排觀眾湧上中排吉位，霸有利位置，但被工作人員驅趕返回原來座位。

演唱會先由DJ Hello Kitty，穿着一身Hello Kitty公仔衫現身打碟揭開序幕，連續打了10多首歌曲，打足40分鐘，帶動氣氛，觀眾都企起身一齊隨節拍跳舞。Alan Walker出場前，舞台全黑長達15分鐘，觀眾不停呼喚主角出場，Alan Walker以招牌蒙面造型登場，以Hit Song《Alone》打頭炮，現場觀眾high爆，Alan與全場觀眾打招呼，歡迎大家來看他的騷，現場有噴火和放煙花裝置，他與觀眾一起舉手打拍子，及叫全場亮起手機燈，Alan大讚燈海好美麗。而螢幕播放的畫面，充滿科幻未來感，電影感十足。他連續打碟29首歌曲，包括：《The Drum》、《Alone Pt II》、《Somebody like U》、《Lily》、《Spectre》、《Time》、《All Falls Down》和《Ignite》等。

演唱會臨近尾聲，擔任特別嘉賓的MIRROR壓軸出場，掀起全晚高潮，演唱《Darkside》，這是Alan親自挑選跟MIRROR Crossover的歌曲，MIRROR還專登為此歌排了新舞蹈。

早前病倒的隊長Lokman已冇事，但輪到姜濤抱恙未能出席，12子未能齊章，但觀眾熱情不減，最後Alan以《Faded〉作結，台上與MIRROR影自拍，演唱會完滿結束。