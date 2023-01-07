韓國男同志票選「最愛男神」　丁海寅爆肌露股登No.1

向來不吝嗇騷身材的韓國34歲男星丁海寅，曾於韓劇《雪降花》中大方晒肌，早前又於「19禁」韓片《Connect：連瞳》中全裸露股，除了令女粉絲冧爆外，亦令大批男同志心心眼。近日他在韓國男同志票選「最喜愛男神」排名中，大熱登上冠軍寶座。不少投票者大讚他34歲仍一臉童顏，外型陽光帥氣，卻同時擁有可愛魅力及性感Body，令男同志趨之若鶩。

前年跟他合作韓劇《D.P：逃兵追緝令》的39歲大叔孫錫久，去年於韓劇《我的解放日記》大晒中佬男人味，贏得不少男同志垂青，屈居亞軍；身型魁梧的柔道選手安昌林高踞季軍。

「臉蛋天才」車銀優男女通殺，與白淨「花美男」徐康俊並列第4位。去年演出韓劇《非常律師禹英禑》上位的男星姜泰伍，憑角色的暖男形象贏得劇迷歡心，為他招攬大批同性擁躉，並與去年在世界盃出盡風頭的南韓國腳曹圭成以相同票數殺入5強。

而在韓劇《Sweet Home》中以滿臉鬚根的型佬造型登場的男星李鎮旭，與憑《魷魚遊戲》一劇爆紅的肌肉型男魏嘏儁分別進佔第6、7位。形象健康又清新的朴寶劍當兵後更添男人味，成功躋身第8位；憑BL劇《語意錯誤》上位的男星朴栖含進佔第9位；宋仲基與南柱赫同樣掹車邊排第10位。