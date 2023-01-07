來到冬天，除了暖笠笠的火鍋，吃得滿面油光的燒肉也相當受歡迎。坊間除了抵食的燒肉放題，想吃好一點，還有高質日式和韓式燒肉店選擇，烤得剛好的肉類和海鮮，單是香氣已令人無法抗拒，配合適醬汁品嘗，提升味道、入口即化，再加上創意配搭，品味時更有驚喜。

西日炭火燒肉

天氣寒冷，想感受陣陣暖意，不妨前往銅鑼灣西日Fusion燒肉餐廳「Homura 焰」，店子以火燄作主題，牆上有浮世繪風格的畫作，以金色材料和燈光帶出火光感覺，餐桌上有霧火裝置，客人安坐後，便會看到虛擬的七彩火光在桌面上搖曳，坐在吧枱上，近距離欣賞師傅席前用炭爐燒烤，未吃已感到暖意。

餐廳於午餐和晚餐時段主要供應套餐，內裏有多款創意配搭的燒肉料理及其他菜式，牛肉當然是以日本和牛作主角，最近就選用岩手縣黑毛和牛，當地牧場飼養牛隻時，飼料會加入威士忌粕、精釀啤酒榨汁殘渣和豆渣等混合，令牛隻油脂帶有濃郁香味，每月只出產約80隻，相當矜貴。客人先以前菜火炙和牛刺身配意大利香草汁打開序幕，散發油香的和牛西冷配微酸的醬汁，酸爽開胃。以和牛他他和牛小排製作的紫蘇二重燒牛肉卷，配黃蘿蔔和紫蘇，富肉香又清爽。主菜有壽喜汁精選和牛肉眼薄燒，醬汁滲入肉眼內，香甜又入味。

除了和牛菜式，套餐亦有不少精選。精緻的先付三品，就有嫩滑蟹膏豆腐、鹹甜交雜的黑魚子煙三文魚蜜瓜和甜美的日本紫番薯。茶碗蒸加入煎香鵝肝粒，香滑細膩。以磯煮方式炮製的柔煮鮑魚配高湯啫喱，和夢米人米飯及肝醬品嘗，鮮嫩甘香。最後以月見吉列和牛他他飯堡作結，配一杯牛奶威士忌，分外滿足。

韓燒配魚子醬

提到韓燒，大部分人想到的是放題，又或是傳統韓國餐館的燒肉。中環新開的高級韓風扒房兼酒吧JJJ Korean Steakhouse就為大家帶來全新體驗的韓烤。店內供應日本宮崎和牛、韓國1++韓牛和美國USDA Prime Grade牛肉的不同部位，部分會放入自設風乾櫃作45日熟成，令肉味更濃郁。想一次過品嘗牛之美味可以選擇Deluxe Butcher’s Set，內裏有45日熟成美國牛肉肉眼、韓牛肉眼、日本和牛外，還有用梨汁和香料醃製的韓式牛肋骨。店員會為客人席前燒烤，傳統會配韓式豆瓣醬和新鮮蔬菜享用，餐廳負責人Calvin指竟然還可以配魚子醬或黑松露！「魚子醬的鹹鮮可提升肉味、中和油膩，黑松露和牛肉一向是絕配，店子特別供應低於市價的原粒黑松露及3款法國魚子醬，讓客人點選拼配。」

單點亦有很多選擇，美國牛肉的封門柳和牛頸脊，平常吃火鍋是切薄片，這裏也有厚切燒烤，前者近內臟位置，肉味濃郁，後者近肩胛部位，富咬口而清新。品嘗燒肉時，建議先不加任何調味享用，品嘗肉的原汁原味，第二口可加點魚子醬，感受鹹鮮風味，最後配韓式豆瓣醬、蒜片和蔬菜，感受正宗韓風。除了高質牛肉，店內亦有西班牙伊比利亞黑毛豬、濟州島黑豬、日本新潟雞，以及每日新鮮選購的時令海鮮等，讓人再三回味。

除了燒肉，店內亦有各式傳統和新派韓食提供，部分菜式和黑松露亦很搭。牛肉他他選用USDA Prime Grade封門柳加白松露油和帕爾馬芝士拌勻，若再加點黑松露鮮香肉嫩。韓國人吃燒肉，都愛配米飯，加入白松露油的韓式拌飯，和熟成肉眼及黑松露一起吃，分外入味。另一款牛肉湯飯，炒飯加日本大蒜和青葱，再倒入牛骨髓和黑松露，拌勻吃色香味全。吃時除了配葡萄酒，酒吧還供應多款融入韓國食材的雞尾酒，體驗就更獨特。