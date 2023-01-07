楊明出獄　拍片2次鞠躬道歉：希望大家畀機會我！

楊明今日（7日）出獄，即直接往電視城，還拍攝片段向外界公開道歉，樣子憔悴的他，全程表現歉意，期間更2次鞠躬表達悔意，不過，因他擔心自己講得不好，遂拿出「貓紙」輔助，道出自己的想法。

全文如下：

大家好，我啱啱喺入面出番嚟喇，喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有啲嘢好想好認真咁同大家講。我驚我自己講得唔好，又或者有啲講遇漏，所以我記低咗。

對於我飲酒嘅習慣，為大家同公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉。我喺度向大家；同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺度好認真咁同大家講聲對唔住。我好明白所製造出來的行為係完全唔可接受；受到今次嘅懲罰係必然的，喺裏面呢十幾日我不斷反省，我知道遵守法紀；遵守道路交通規則係非常之重要，我每日都提醒自己，之後一定要謹慎做人，認真工作，做番多啲嘢回饋社會，我不會容許自己再有做出同類嘅事情。

呢件事的確係我人生中好大教訓，希望大家畀多啲空間、畀多啲時間同機會我，等我可以重新出發。最後希望大家再次接受我道歉。 對唔住。

說畢感受後，楊明再次起身鞠躬，短片亦就此完結。而其女友莊思明的座駕在下午2時許駛離電視城，楊明、思明和經理人都在車上，可是司機由將軍澳出香港東隧時行錯行車線，去了九龍方向，最後要在油塘駛出，之後再返回東隧，並於下午2時42分返回莊思明位於半山的寓所。