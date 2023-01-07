【跟女神同款】楊冪紅噹噹內衣　盡顯曲線美

近日楊冪演繹了多款新年內衣，不過相信大家的注意力都落在女神玲瓏有致的身材上。（互聯網）

現年36歲的內地女星楊冪，無論身材與樣貌都Keep得好好。雖然她身形纖瘦，但應該有肉的的地方都會有肉，身材玲瓏、凹凸有致。最近她代言內衣品牌Victoria's Secret，演繹多款農曆新年內衣，包括魚骨塑身Bra、運動Bra、日常可穿的舒適Bra以及睡衣，盡顯女神曲線。各位想趁着新年鴻運當頭，就不要錯過穿女神同款的機會，事關這個系列以紅色為主打，充滿節日氣氛，更襯出紅潤膚色，顯得人比花嬌。

魚骨內衣有效塑形

楊冪今次代言的內衣系列以魚骨內衣為主打，這種內衣極度塑形，將過節時暴漲的肚腩肉瞬間縮小。好適合各位女生穿上，不過因為其塑形設計的關係，長時間穿着或會較辛苦，大家不妨換上其他同款的舒適型內衣，例如運動類型或無鋼圈Bra，不同類型的內衣交替穿着，便能舒舒服服過新年。

同場加映：兔兔印花內衣

每年都會推出新春限定內衣的Calvin Klein，今年帶來了多款兔仔圖案內衣，搭配活力十足的紅、粉紅、金及藍色，給大家紅色以外的多個選擇。可愛的兔兔設計飾邊與限定印花為內衣增添了幾分性感，即使穿在入面都會覺得很有過年的儀式感。