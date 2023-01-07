黃妍人生只得工作　再上叱咤台已經感恩

歌手黃妍（Cath）昨晚（6日）現身長沙灣，與粉絲舉行聚會兼小慶功，慶祝再次踏上叱咤女歌手頒獎台，Cath除與歌迷一同拼砌「心的全部」拼圖外，更即席獻唱多首作品，雖然不幸感冒仍未完全痊愈，但唱功依然保持水準，令粉絲聽出耳油。對於能再次獲女歌手獎，她表示非常感恩：「好驚喜，可以再上返個台攞女歌手獎係一個好大嘅恩賜，無論對我同團隊都係，因為過往一年做咗啲唔太主流嘅嘢，但都得到大家認同，畀到我哋好大信心同鼓舞，嚟緊我哋會繼續完成個Project，應該暑假左右完之後會出碟。」她透露3月將會開騷，但詳情要稍後才公布。

問到新一年目標？她説：「每年都一樣繼續喺自己寫歌同唱歌方面搵進步空間，想再做好啲作品。（你人生得工作？）係呀，哈哈！我啲同事成日都鬧我唔放假，啱啱10月本身諗住同王樂儀去英國純玩Busking，點知結果都係變咗2場Live Show。」她笑言自己是工作狂，難以停下來休息：「通常放一日半日假我就真係會Hea，但超過一日我會唔舒服，會覺得唔做嘢好奇怪，所以我啲同事好慘，哈哈。（咁多地方開返冇地方想去玩？）我想去日本呀！身邊啲同事朋友去晒日本，我自己未飛日本。（又去做嘢？）去玩呀！哈哈。」Cath表示現時最重要好好保持健康，完成3月騷後再計劃旅行。