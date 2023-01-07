郭富城做不負責任父親　「女兒」許恩怡：佢坐唔定！

影帝郭富城（城城）、鮑起靜（鮑姐）及昔影女星柏安妮女兒許恩怡（Natalie）等，今午（7日）現身觀塘，出席主演新片《無名指》開鏡拜神。城城於片中扮演壁球手，因要照顧病重女兒Natalie，而放棄自己的運動員生涯，加上妻子失蹤，令他崩潰選擇逃避，直至母親鮑姐健康日差，他才肩負起照顧家人的責任，十分考演技。

城城角色造型憔悴兼有點潦倒，他卻相當滿意，且趁機為早前自拍照，引起網民關注而「澄清」說：「我研究劇本嘅時候，咪影咗張相嘅，已經進入咗呢個狀態，估唔到Selfie都唔覺意憔悴咗！嗰晚同囡囡一齊，都係開心，但都會諗起工作同角色。（係咪做咗爸爸容易代入啲？）應該係更加容說服自己，不過現實生活中當然唔希望發生咁嘅事啦。」

談到扮演運動員，他說：「我之前有打網球，原理似，教練都話我學得快，易上手、有呢種型格，咁就得嘞，其實我都未演過運動員。（業界對你好有信心，認為你有機會再次問鼎影帝？）我拍戲係100%投入，做好自己本分，對得住良心，其他嘢唔去諗，尤其獎項嘅嘢唔係話想要就有。」

他又指為演活不負責任的父親，經常與導演討論研究，由於與現實生活反差很大，故坦言：「要說服自己不負責任，所以我搵咗好耐，用邏輯同角色人物嘅遭遇。（點樣睇中Natalie？）我睇過佢幫張一白拍嘅歌舞片，電影公司揀中佢，我就覺得好好，我哋需要呢種年紀新一代嘅演員。佢今次有好多肢體語言要掌握，佢好啱呢個角色。（鮑姐呢？）上次《麥路人》佢做我媽媽，竟然冇對手戲，今次大量對手戲，我哋仲要成日嘈交，撈亂骨頭但好好笑嘅，好有火花。」

他指近10年來自己花了很多時間於電影創作，銳意栽培後輩，談到今次是否「減價」開工，他說：「唔止收順啲，我直頭同公司講明嘅，大家都知道依家電影製作嘅困難，片酬唔諗嘞，佢哋覺得舒服就得。」

Natalie飾演城城患重病的囡囡，表示機會十分難得，她於開鏡禮前說：「好幸運，我同城城見面都係一個好偶然嘅機會，咁啱大家喺同一個地方開工，只係身處樓上樓下，有人同我講你『爹哋』喺樓下，我就落去見面嘞。（佢畀你感覺點？）坐唔定，郁嚟郁去，不過好友善，成日同我傾偈，又畀佢囡囡啲跳舞片我睇。」

談到今次角色行動不便，她說：「好有挑戰，為咗呢個角色我都走去上演技課，對白比較多，真係要練到好熟，同埋我個人好鍾意郁，要控制吓，好彩坐輪椅覺得唔係咁自由，屋企又好細，所有嘢加埋好幫到我。（媽咪有冇提點你？）佢去咗馬來西亞，但臨行前好好，寫咗啲字條貼喺劇本上，叫我瞓好啲，享受個過程，如果我有啲字發音唔正，都會叫佢錄條聲帶俾我去學。（張家輝嗰套新戲拍完未？）仲有幾日，過完年先拍。媽咪會趕返嚟同我哋一齊過農曆年，好開心。」

鮑姐嗌到聲都沙

而鮑姐早前往英國湊孫，豈料返港即染上流感，感覺比確診還要辛苦：「發燒同咳，足足搞咗15日，依家仲聲沙緊，我日日Check住都唔係中招，中招可能幾日就搞掂。（見番兩個孫好開心？）係，3年冇見過佢哋，起初感覺陌生，後嚟先又攬又錫。」

談到新戲再與郭富城合作，她說：「開工第一日就要同佢鬧交，嗌到聲都沙，但好開心，大家好合拍，今次故事悲中有喜。」至於劇集《下流上車族》拍檔林敏驄日前指未接獲出席無綫台慶頒獎禮邀請，後來才有人致電給他補數，鮑姐說：「我開工唔得閒，呢啲遊戲老人家要平常心啲，希望年輕人攞獎，對佢哋有好大嘅鼓勵。（讓賽？）點敢讓賽？我直頭輸緊，個人就偏心江美儀同陳煒，想佢哋攞，佢哋表現好好。」

譚耀文做城城勁敵

另外，譚耀文於戲內扮演城城璧球場上的勁敵，他透露早前拍另一電影《拚命三郎》時扭傷腿，原本以為今年收爐，又再接獲今次演出的邀請，他說：「唔知打波會唔會再次受傷，煞科集齊奇難雜症一次過去醫囉，哈哈！呢排會留喺香港，因為個仔考緊試，佢好似唔係幾鍾意香港嘅教育制度，諗緊送唔送佢出國，加上依家青春期，要同佢做吓心理輔導。」