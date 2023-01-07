本日日本：潮牌聯乘！穿上Miffy迎兔年

即將迎來兔年，各種兔角色自然得寵，當中由荷蘭繪本大師Dick Bruna創作、擁有一個「交叉」嘴的Miffy便是一大代表，最近除了有潮牌推出相關服裝系列外，就連日本國民卡通《櫻桃小丸子》也不執輸，炮製了多款聯乘雜貨，讓大家無論是穿上身抑或日常生活使用的，都可有兔兔相伴！

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大頭圖案 設計可愛

Miffy在世界各地均大受歡迎，當中日本便有大量粉絲。美國休閒時裝品牌Tommy Hilfiger的日本店即日起陸續推出Miffy的Capsule Collection，該系列共有43種產品，無論是男裝、女裝、童裝和配飾統統搵得到，特色是將品牌招牌學院風設計與可愛的Miffy融合起來。並保留品牌愛用的紅色、海軍藍、白色為主色調，包括有大學外套、卡其褲、棒球褸及學院毛衣等款式，其中女裝針織衫正面有大大個Miffy頭圖案，非常突出兼搶眼！可於品牌日本官方網站和表參道店購買。

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當造水果 手製飾物

踏入1月正係士多啤梨當造的時間，在日本開設Miffy主題花店Flower Miffy的Benelic株式會社，最近宣布跟手工飾物品牌Palnart Poc合作推出一套4款以士多啤梨為主題的首飾系列。分別有戒指、耳環、耳夾及髮圈，賣點係飾物造型將Miffy與應節的鮮紅色士多啤梨和純白色士多啤梨花瓣結合，設計成熟又趣致。而且由於以人手逐件上色，呈現出來的色彩層次分外豐富。即日起於Flower Miffy網店上架。

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孖住小丸子 再登場

經常有周邊產品推出的《櫻桃小丸子》，主角小丸子其實早在2021年便曾跟Miffy聯乘推出「maruko meets miffy」產品，兩大人氣角色聚首自然大受歡迎。適逢兔年來臨，這個組合亦再度聯手炮製第2彈的聯乘系列。是次系列推出21種共36款商品，以Miffy造訪《櫻》的世界為題材，並採用以暖色為主的畫作來炮製。包括有最實用的環保袋、多功能包包和手提袋，亦有杯墊、鎖匙扣和壁畫等，既好用又美觀。現於7net Shopping網站有售。

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