有份爭最佳女配角！楊卓娜宣布確診缺席台慶頒獎禮

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明晚（8日）舉行，有「御用寡婦」之稱的楊卓娜憑《童時愛上你》入圍角逐「最佳女配角」，不過佢昨日（6日）於社交網宣布確診將會缺席頒獎禮，佢留言：「陽咗啦！畀你哋講中咗，你哋開心啦！（講笑咋），尋晚突然喉嚨似有刀割，痛到耳仔同頸都痛埋，今日直情無埋聲（想報仇嘅人可以搵我嘈交啦），即刻食蓮花清溫，今日狂飲咸竹蜂，甘草，花旗參！飲落都幾舒服，甘甘哋！有紓緩喉嚨痛，消炎開聲的作用！有需要的朋友可以在中藥舖買！大家都加油，保重！」

依家忙於拍新劇《奪命提示》嘅佢，早喺幾日前已經唔舒服，佢當時指自己已經睇醫生，只係感冒，仲出Post晒老公為佢煲粥嘅相，留言：「終於收工返到屋企，實在太唔舒服（發冷，頭痛，成身肌肉痛，喉嚨又痛，又咳）見到張櫈就攤咗喺度，唔覺意點咗呢位獨臂大俠幫我整番熱我的晚餐，真係Sorry！」但係佢透露自己喺半夜發燒，但之後嗰日佢開工時仍未確診，身體狀況亦有好轉，可惜最後佢都係宣布中招，目前在隔離中，同時未能出席《輕．功》的結局飯局，但佢亦有與劇組一起開Live睇結局！