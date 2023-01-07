血壓都度到！新派錶機智健康

智能手錶技術愈趨成熟，除咗睇時間、覆Message及量度運動狀態外，新型號還陸續加入更多健康檢測功能，以下幾款就是例子！

血壓準確監測

HUAWEI WATCH D首次將血壓測量技術融合到手錶之中，其內置的微型氣泵面積約為一毫硬幣大小，加壓範圍高達300mmHg，確保可測最高血壓達到230mmHg，與傳統血壓儀測量範圍相同。手錶還採用雙層窄氣囊設計，充氣鼓脹後貼近手臂，增加貼合度和壓迫效果，配合0.01mmHg高分辨率壓力感應器，誤差在 ±3mmHg，精準地測量脈搏變化。其他健康管理亦好豐富，例如支援全天候心電圖測量、24小時血氧飽和度偵測、睡眠分期偵測、壓力偵測及體溫偵測等。它另提供70種運動模式，支援7天續航及無線充電。

身體成分測量

小米Watch S2支援身體成分測量功能， 佩戴者可隨時查看自己的8大身體數據，包括BMI、體脂率、蛋白質量、肌肉量、身體水分、骨鹽量、脂肪量及基礎代謝率，資料比一般智能手錶豐富不少。另外它也支援心率、血氧、睡眠及壓力監測，可量度超過100種運動，並支援NFC、5ATM防水及12天續航。

消除運動雜訊

HONOR Watch GS 3配備了8管道PPG心率監測模組，可以精確檢測光學訊號，加上AI心率監測引擎，結合多種演算法來消除運動中的雜訊，大大提高心率監測功能的準確性。支援超過100種運動模式，在戶外時還能透過內置L1/L5雙頻GNSS，精確追蹤運動路線。手錶重量僅為44g，尺寸為10.5mm，適合全天舒適地佩戴。