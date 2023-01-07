陳山聰陳展鵬互笠高帽　陳豪投林敏驄一票

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明晚舉行，今年視帝及男配獎競爭激烈，除了有三屆視帝郭晉安及黎耀祥分別憑《回歸》及《輕‧功》衝擊四屆視帝締造歷史外，憑《金宵大廈2》及《超能使者》入圍的陳山聰及陳展鵬，以及憑熱播劇《下流上車族》首度入圍的林敏驄均呼聲高。對於被睇高一線，「雙陳」受訪時互笠高帽，指對方攞視帝更好，山聰說：「最好係展鵬拎視帝，我攞男角色，大家都係憑《超》劇攞獎，咁就別具意義。」展鵬則笑說：「或者係雙視帝呢！」安仔則謙稱是抱著參加派對心情參與盛會：「係一年難得嘅共聚。」而憑《白色強人II》角逐視帝的陳豪，對爭獎明顯採取「放棄」態度，笑言投了林敏驄一票：「無論演繹方式同成套劇嘅感覺都好好，希望佢爭氣啦!」去年男飛躍得主丁子朗，對於今年「升呢」憑《青春不要臉》提名視帝坦言「好神奇」，並指入圍十強最開心部分，是能夠與喜歡的演員一起拍照。

男配角方面，去年憑《異搜店》贏盡關注的李成昌，今年接連推出不少代表作，除了於《美麗戰場》演出引發連番熱話，亦憑《凶宅清潔師》入圍男配角十強，實力不容忽視。另同樣賽前被看好的，還有《青春不要臉》的戴耀明、《美麗戰場》的林盛斌（Bob）、《下流上車族》的林景程以及《金宵大廈2》的鄭子誠。不過對於獲獎，各人似乎都沒有太大信心，鄭子誠直指看好李成昌及明仔，李成昌則保持謙虛：「我冇信心呀，我唔係對自己冇信心，我對自己好有信心架，係因為依家呢一輩演員啲演技夠新呀，最主要佢哋嗰種學習精神好勁。」至於戴耀明則大爆阿媽烏龍拉票史：「阿仔，你會唔會唔夠票數呀，阿媽幫你拉吓票啦，點知佢錄極都講錯數字。」