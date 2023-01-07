學到嘢︱連詩雅爆父母離婚因為唔嗌交

藝人連詩雅（Shiga）主持的無綫節目《因為愛情》，訪尋了12個特別的愛情故事與觀眾分享，最新一集的愛情故事主角乃同是出身自營商家庭的Natalie及Simon，因多個巧合及共通點，慢慢變成情侶再結為夫婦，及後生完小朋友後更齊齊辭了原本的工作，開創屬於自己的環保物料鞋事業，但因涉及工作上的種種問題，結果由從不吵架的couple變成經常爭執的一對，Simon直認難受，及後除了憑藉到Natalie的愛錫主動認低威化解危機，自己亦開始慢慢消化接受：「我當初有誤會到（咁多拗撬）係咪感情出現問題，但後來諗通咗係對事唔係對人。愛情係可以共患難，需要包容，同埋要用努力嘅，唔係有個感覺愛就愛喇，因為其實感覺係好容易消失嘅，所以真係要好努力地愛一個人。」

Shiga則透露父母當年亦因齊齊經營生意不時產生拗撬，不過二人最終卻未能化解相關危機，離婚收場，她說：「我爸媽都係創業，佢哋永遠因為有一方唔想嗌交同磨擦就去啞忍，但原來呢個啞忍係會慢慢累積，去到有一日就會爆煲。」更指非常敬佩受訪的夫婦：「決定一齊做生意係一個好勇敢嘅決定，同埋要對自己嘅感情關係好有信心。」