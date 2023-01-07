陳奕迅唱「奴隸獸」High爆全場　《畫出彩虹》致敬顧嘉煇

「歌神」陳奕迅（Eason）經過兩日休息後，其紅館個唱進入第21場，於安歌環節時，他選唱了已故「樂壇教父」顧嘉煇的作品《畫出彩虹》，唱畢講了一句「明就明」，用手勢作敬禮，即獲得無盡掌聲及歡呼聲。繼而他再選唱了《讓我留在你身邊》，他說：「希望帶到力量畀大家。」於歌聲及歌詞牽動下，觀眾大受感動，叫聲震裂紅館。

雖唱到第21場，他依然狀態大勇，而歌迷也一樣，反應熱烈，令表演者非常振奮，在開Talk環節時大派福利，不單唱幾句《孤勇者》，還有令人懷念的《超人的主題曲》，令觀眾開心到狂叫，不停想跟他對話，令他不禁說：「好亂呀，好嘈呀，好似街市呀，喂…今晚觀眾咩事，每次唱歌，我一行過就企起身，我又好似校長一樣，哈哈。」有觀眾大叫Encore，Eason笑言：「咩玩法？我未唱完先Encore？哈哈！」十分搞笑。

當他講到個騷想叫大家不要恐懼時，又有女觀眾突發狂叫，Eason以一句：「愛你孤身走暗巷。」歌詞形容她的行為，料不到觀眾即歡呼大叫望聽到《孤勇者》，他驚呆反問：「唔係嘛，唔係廣東話呀，隊Band係西洋人，佢哋唔識呢啲粵曲㗎，你哋返去上網睇先啦，真係唔適合依家唱。」

Eason又講到有次經過草地，有個小朋友在玩飛碟，見到他經過時突然指着他大叫「孤勇者呀！」，他說：「做咗27年，陳奕迅都唔識好失敗，27年，唔識我，我明嘅，同我一齊長大嘅，聽超人迪加都已經20年前。」又突然唱了幾句《超人的主題曲》，不停做打怪獸動作。

接着Eason反問觀眾，究竟知不知隻歌真名係叫《超人的主題曲》：「唔係叫超人迪加呀，謝霆鋒都唱過一隻《超人帝拿》，佢係我後輩，唔好因為佢好Cool唔講嘢以為佢係我長輩。」