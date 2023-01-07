娜娜茶　400萬爆乳正妹

家陣係數據嘅時代，大家每日用手機上網離不開數據，而進行統計好多時都需要有數據支持。如果想知道邊個網紅最高人氣，最簡單直接就係用數據證明，好似娜娜茶呢位爆乳妹咁有成400萬個追隨者，可謂人氣爆燈！

圓潤大木瓜

好多女仔為求增加吸引力而積極收身減肥，但要知道，瘦唔一定係靚，二來男人其實鍾意女仔有肉地多過瘦骨嶙峋，唔信的話，大可以留意吓日本寫真界一班當紅嘅人氣寫真女優好多都係豐滿類型，好似天木純、夏來唯、爽香、本鄉柚巴等，至於今日同大家見面嘅娜娜茶亦都一樣。

雖然佢五官唔算標致，但係面圓圓而且笑起上嚟天真甜美，相當得人鍾意。如果大家對娜娜茶個樣睇唔上眼都唔緊要，因為佢擁有一副有前有後同時帶點肉感嘅勁爆身材，上圍一對I Cup木瓜奶又大又脹卜卜，每邊胸幾乎有個頭咁大，實在太養眼喇！

露奶吸人氣

茶妹之所以踏足藝能界，並非單純係自細嘅夢想，據講係佢爸爸好鍾意睇美少女偶像組合表演，又見到當時14歲嘅娜娜茶咁可愛，於是就叫佢參加面試，結果成功加入偶像組合「Station」。到佢入讀大學修讀心理學時，其演藝事業依然冇暫停，仲相繼投身到不同組合發展，如「ALLOVER」、「PLC」等。

及後，佢受到其他網紅嘅啟發，了解到透過不同社交平台可以吸納更多粉絲，於是轉戰發展網紅事業，經常拍攝不同短片大賣可愛兼騷舞藝，當然唔少得展露心口對I奶，如此吸睛，難怪佢嘅追隨者超過400萬啦！

娜娜茶好識得喺社交網吸睛，經常同大家分享自拍性感照及大露酥胸嘅短片，真係睇到人目不暇給，愈嚟愈鍾意佢呀！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：37I-24-37