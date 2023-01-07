韓國Coser　露半球索兔兔

雖然農曆兔年未到，但係已經有唔少性感兔女郎搶先登場，好似嚟自韓國嘅人氣Coser Rakang就係其中之一，化身「肉兔」展露大半球迎接兔年來臨，更預祝各位大吉大利大波大！

呼之欲出

兔女郎之所以成為女Coser其中一個人氣造型，除咗因為夠調皮可愛，萌味十足外，而且夠晒性感誘人，高衩低胸一件頭內衣，將索爆身材展露無遺，配合埋一對魚網絲襪，女人味大大提升，真係超吸睛，再擺埋個養眼甫士，簡直係秒殺眼球，試問男人又點能夠抵擋得住呢？最重要係化埋個靚妝，拍攝出嚟嘅寫真相，便輕易喺社交平台獲Like無數，難怪呢個造型咁搶手，加上踏入兔年就自然更多人鍾意，而喺芸芸兔女郎Cosplay中最具話題性嘅，莫過於呢位嚟自韓國嘅女Coser Rakang化身嘅性感「肉兔」，皆因佢樣子萌度十足，而且心口一對巨型車頭燈呼之欲出，真係睇到人流晒口水呀！

親自設計

作為一位喺Cosplay界出道年幾嘅Cosplay新星，Rakang唔單止扮兔女郎夠吸引，其他嘅獸娘造型如貓娘同狐仙等，同樣性感迷人兼可愛度十足。不過，如果以為佢只係扮獸娘出色嘅話，咁諗就錯喇！佢本身係日本ACG迷，Cosplay其他動漫角色亦充滿神髓且還原度高，而最為Cosplay迷愛上佢嘅另一個原因，就係佢身上嘅服裝不但造工一流，而且相當貼身，充分展現出玲瓏浮凸嘅身材。原來所有Cosplay服都係由佢親自設計同製作，無論係頭飾、服裝同對鞋，都係由佢一手一腳包辦，度身訂造出嚟，因此佢被喻為韓國Cosplay界手作型兼實力派女Coser。有傳Rakang之所以造工一流，係因為佢出身自時裝設計系，不過呢層就有待考證喇！

Profile

出生地：韓國

身高：165cm

三圍：35G-24-36

作為手作型兼實力派女Coser，Rakang唔單止喺社交平台上分享性感嘅Cosplay寫真，仲會分享製作Cosplay服嘅過程，對Cosplay愛好者嚟講絕對有參考價值。