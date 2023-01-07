李玟驚傳婚變　家姐李思林：對得住自己良心就得

天后李玟（Coco）家姐李思林今晚（7日）聯同一眾《中年好聲音》參賽者現身電視城，為明天的《萬千星輝頒獎典禮》表演綵排，自言心情緊張又感動，因一向做幕後，對能做台前，感覺像發夢一樣。看到《中年好聲音》主題曲《我們的名字》MV，更講笑希望這美夢不想醒，好感恩。她稱沒有特別讓Coco欣賞MV，不想每樣事情也打攪及麻煩妹妹。

提到Coco驚爆與老公Bruce分居，情傷兼腳傷玫暴瘦只有93磅，李思林稱：「情傷又好， 身體問題又好，人到中年好多事件係意料之外，無論舞台前飛天循地幾叻都好，生活會有好多唔如意既事。」她稱比賽時第一首歌是送給家姐，和第三首歌送給媽媽，而第二首《明星》就是送給Coco，希望以歌寄情來支持和鼓勵妹妹，藉此作安慰。

問到Coco是否打算離婚，李思林稱不方便代妹妹答，至於Coco身上引流管和腳傷，李思林稱引流管問題已康復，但腳傷仍然嚴重，她爆出Coco自出娘胎盆骨嚴重脫骹，需要做手術：「其實佢可以跳舞係奇迹，本身可以走路已經好難，忍痛忍咗40幾年，佢好吃得苦，無論工作和感情，佢都好努力將好差既事情變成為好事，希望大家畀正能量佢。」

近年盆骨問題嚴重到影響行路和脊錐，說到Coco每日都在痛苦中度過，她忍不住哽咽：「佢細細個做過手術已經好痛苦，我唔想講。」擔心手術有風險。問她是否好妹夫Bruce？她說：「作為親人梗係唔鍾意，感情留畀佢解畫。（戥妹妹可惜？）人無常，要珍惜，可能緣分到盡頭，佢盡咗好妻子、好繼母就夠，對得住自己良心就得。」