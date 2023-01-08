【是日通勝】

農曆十二月十七

壬寅年 癸丑月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：移徙、立約、訂婚

忌：祭祀、修廚、祈福

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、17、26

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：太孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

金牛座：幸福要靠自己爭取，太被動難獲愛神眷顧。

雙子座：多做好事冇蝕底，幸運之神不會待薄好人。

巨蟹座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

獅子座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

處女座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

天秤座：運勢不過不失，只要心態正面，可逢凶化吉。

天蠍座：做人忌意氣用事，否則有機會招致財物損失。

人馬座：精神狀態差，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

山羊座：迎來平淡一天，保持心境開朗，可遠離煩惱。

水瓶座：運氣非常好，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

雙魚座：人緣佳不是必然，宜多做好事，勿斤斤計較。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）猴 賭運差

鼠：財運特別旺，有利做生意，開單冇難度。

牛：別待薄自己，好好玩一天，可重拾笑容。

虎：趁周日邀約友人出外玩，可望盡興而歸。

兔：謀事多阻滯，脾氣特別差，容易得罪人。

龍：心情欠佳，抽空做運動，有助釋放壓力。

蛇：身心狀態差，謀事易出錯，破財機會大。

馬：適合與家人朋友聚會，得着會比預期多。

羊：有伴侶者多讚美另一半，有助感情升溫。

猴：是日沖煞，運勢差易失財，勿參與賭博。

雞：向久未見面的朋友問好，可帶來好心情。

狗：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

豬：偏財運強勁，賺了錢應拿出來做點善事。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

花卉開運法

很多朋友會在家中種植一些可供觀賞花卉，在風水學上，每種植物都有不同的寓意和陰陽五行，以下幾種花卉可為家宅增運開運。

‧水仙花

花香濃郁，亭亭玉立，有着「凌波仙子」的雅號，其種植方式可分為水種和土種。特別在新春期間，水仙花通常被作為「歲朝清供」的年花，寓意新春吉祥。

‧菊花

有多個種類，除了春菊、夏菊、秋菊、冬菊及「五九」菊，還有蟹菊、長壽菊、大波斯菊等。菊花象徵和平、富貴、吉祥，家中有長者居住的話，很適合擺放，寓意延年益壽，增強福氣。

‧松柏

寓意常青、長壽、健康，也可促進人際間的和諧氣氛，但要注意種植松柏，必須保持室內有充足的陽光照射。

‧蘭花

在家中養蘭花能夠聚合人氣，增旺桃花，也可以拓展人際關係。但要注意蘭花不好養，要多用心思去照料。

‧盆桔

盆桔也稱作年吉，多用於春節時布置家居。選購盆桔要注意整體掛果必須多而密，色澤以鮮艷為佳。連葉子的柑桔，代表姻緣開花結果；從商者可選購金沙桔，代表生意大吉大利。