陳山聰難過高層關視帝益晒陳展鵬　陳煒一支獨秀

今屆無綫頒獎禮的視帝、視后之爭非常激烈，深受觀眾喜愛的「車總」林敏驄與陳山聰疑因未能通過高層點頭，無緣開齋稱帝，造就演技紮實的陳展鵬再次跑出；而視后則預計由「民選視后」陳煒一支獨秀撼贏對手!

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚舉行，今屆視帝爭持激烈，既有三屆視帝郭晉安及黎耀祥分別憑《回歸》及《輕．功》衝擊四屆視帝締造歷史，亦有陳山聰的《金宵大廈2》及陳展鵬的《超能使者》，而憑話題劇《下流上車族》首度入圍的林敏驄亦是大熱。論角色歡迎程度，似乎「車總」林敏驄較有優勢，惟他非無綫「親生仔」，加上面對高層時態度囂張，故被指奪獎機會微，至於晒冷式有6套劇出街，換來15個提名的山聰，起初以3劇打入視帝候選名單，最終以《金2》上戰場，於自己友加上近年形象入屋的有利條件下，理應視帝是其囊中物，不過據無綫高層透露，於大戰前夕的評審會議中，其中一位成員對山聰稱帝之說有保留，令賽果添變數，反而造就展鵬順理成章成為得益者，他於《超》劇表現不俗，當中演一場被虐食狗飯的戲更豁出去趴地拍攝，於高層眼中被睇高一線，預計他將繼2016年《城寨英雄》後再一次封視帝。而眾候選視帝日前拍攝官方場刊時先禮後兵，山聰說：「最好係展鵬拎視帝，我攞男角色，咁大家都係憑《超能使者》攞獎，別具意義。」展鵬則笑說：「或者雙視帝呢！」

「民選視后」陳煒料開齋

視后方面，外界一直對《下》劇「孖寶」江美儀及鮑起靜喜愛度高，封為大熱人選，不過前者早年有過得罪高層的黑歷史，於內部名聲一般，而早已是影后級的鮑起靜昨日更表明「棄賽」缺席頒獎禮：「我要開工呀，呢啲遊戲老人家要平常心啲，希望年輕人攞獎，對佢哋有好大鼓勵。」至於2018年憑《宮心計2深宮計》成為「民選視后」的陳煒，當年最終與視后寶座擦身而過，但今次憑《回歸》一劇強勢回歸，早前更落力四出拉票，顯然坐定粒六等攞獎。

此外，為迎合「傳承．狂歡55」主題，今年邀得出身自無綫、現於不同界別有一番成績的藝人擔任頒獎嘉賓，繼有任達華、吳啟華、陶大宇、苗僑偉、黃日華等，而與無綫總經理曾志偉非常老友的影后張艾嘉，據悉亦將現身頒獎。