《想見你》創佳績！柯佳嬿爆淚慶生　被催早生貴子

被譽為「2019年神級台劇」的《想見你》，再由台灣男神許光漢、施柏宇及台灣女星柯佳嬿原班演出電影版，而電影在內地上映15天，票房衝破3億人民幣外，在上月30日於台灣上映至今，目前票房已突破6千萬台幣（約港幣1,532萬元）。昨日（7日）許光漢、施柏宇及柯佳嬿到台南造勢，吸引過千名影迷圍觀撐場，當中更有不少影迷在前一天由台北來到台南，並於清晨6時抵達活動現場，而被影迷熱情感動的許光漢，主動上前交談合照派福利。

柯佳嬿說：「回台南蠻開心的，台南就是故事的開始，3年前劇集版到現在電影版的特殊情感，感覺到很親切，想起很多拍戲的心情。」許光漢說拍攝電視版時，在台南度過2個月快樂的日子，再次回來，笑言有大年初二回娘家的感覺。期間許光漢和施柏宇突然送上蛋糕，預祝下周38歲生日的柯佳嬿，令她感動得當場爆淚，她說：「我以為慶生是回台北慶生，當時一起拍戲劇版的時候，我就是在劇組過了生日，沒想到今天又跟大家一起。」最有趣的，是現場的影迷竟向她大喊，祝她早生貴子，她被問到是否會趕快實現這個願望，她說：「這又不是我的願望，就是別人的願望，目前沒有想。」