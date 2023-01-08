東方日報C2：楊明獄中被恐懼吞噬　崩潰痛哭

楊明於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「不小心駕駛」等罪名，需入獄服刑18日。他原定今日刑滿，由於是公眾假期，昨日提前獲釋。

昨晨9時28分，楊明的經理人現身，在閘口處與懲教職員溝通後，見楊明步出，2人會合後走出門外，穿藍色外套、內搭白Tee的他愁眉深鎖，未有回應記者提問就跟經理人登上女友莊思明的座駕離開。告別鐵窗生涯，他未有即時回家，而是直駛將軍澳電視城，除了與無綫高層樂易玲見面認錯外，還拍下道歉短片及分別接受TVB娛樂新聞台及《東張西望》訪問，親述獄中生活及其心理狀況。

楊明坦言入獄初期感到非常惶恐：「恐懼每小時都纏擾住我，唔知會有乜嘢程序，同埋出面嘅輿論，我喺入面係唔知，好多時都會被無限放大嚟攻擊我，所以真係好恐懼。」恐懼感加上極度自責，令他在獄中情緒波動甚大，而且多次痛哭，最自責是令年邁的父母擔心，本來提及獄中生活已滿眼通紅的他，說到此處忍不住哽咽起來：「咁大個人仲做啲事，令到我身邊嘅人、屋企人極度擔心……」續指父母與女友莊思明從沒怪責他，而他入獄期間，各人還要代他面對一切：「我喺入面自己一個承受空虛、寂寞同自責，思明就要面對輿論同記者，幫我面對我要處理嘅嘢，好辛苦咁處理，父母就要承受啲唔好嘅批評，想喺度多謝思明同爹哋、媽咪。」

感激無綫不離不棄

獄中的楊明深明不能長期處於崩潰狀態，故逐漸調節心態，並開始思考人生，亦有想到之後的工作，雖然對很多事都感擔憂，但慶幸公司送暖，對他鼓勵很大：「好多謝公司，我入去第2日，思明同我講公司對我嘅關心同支持，同埋所有嘅資源。我喺入面好多嘢諗，而呢個（公司送上問候）係好大嘅鼓勵，衷心多謝公司！」訪問中段已不停索鼻的楊明，說到公司的關顧再度忍不住爆喊，並拿出紙巾拭淚：「由細到大，我做錯咁多嘢，公司都對我不離不棄，多謝！」

由於獄中沒有手機，亦沒有與其他人接觸，楊明因此有很多時間沉澱自己：「一早起身就望住幅牆，屋企人攞咗啲小說、人生哲理書及聖經畀我，靠呢啲書度過艱難時間。睇書同聖經，時間真係會過得快咗，同埋吸收書入面嘅哲理，會令自己諗嘢更專心。頭幾日當然瞓得唔好，之後雖然唔係瞓得超級舒服，但都舒服咗。」除了公司的鼓勵，他指獄中職員都有送上簡單慰問：「好多謝入面嘅職員，每日送餐都會送鼓勵。（講乜嘢？）都係叫我加油，唔好灰心，十幾日好快過。雖然好簡短，但好窩心。」之前有指他因擔心人身安全而要求轉倉，他予以否認：「冇要求，因為入到去荔枝角收押中心係需要喺醫療室入面作5日隔離，以免有機會帶病毒入去，所以嗰幾日係冇接觸任何人，一日只見一次醫生。完咗之後，因為嗰度多人確診，所以先轉咗去赤柱監獄，呢個係正常做法。喺入面唔會接觸到人，所以唔會有人身安全問題，完全唔驚。」

鞠躬道歉睇「貓紙」

昨日其專訪播出前，《東張+》率先有其悔過短片，期間他兩次鞠躬表達歉意，不過因擔心講得不好，他拿出「貓紙」朗讀，指自己飲酒的習慣為各人和公司帶來很多麻煩及擔憂，對此深感抱歉。他明白製造出來的行為是不可接受，今次受懲罰亦是必然，明白遵守道路交通規則很重要，表示以後不敢再犯，同時承諾會回饋社會，不容許自己再做出同類事情，希望大眾給他機會，讓他重新出發。而楊明亦有接受《東張》訪問，談及父母、公司及給予他機會的人時情緒激動，過程間不時飲泣及拭淚。

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