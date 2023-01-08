SmarTone推多重禮遇喜迎兔年　上台即派「Smart 兔」利是

【營業資訊】農曆新年將至，SmarTone 即日起推出多項「Smart 兔」新春限定優惠1，讓客戶去舊換新，由優質及穩定的SmarTone 5G 網絡，陪你迎接兔年。

SmarTone 5G 上台 享三重迎新大禮

新春期間，新客戶選用指定SmarTone 5G 服務計劃上台2，即派$1,000 月費回贈大利是，並全港獨家尊享額外54,500 The Point 積分3，可兌換高達108 小時新地商場免費泊車，或$218 Point Dollar 於新地商場當現金用，農曆新年期間留港消費最適用不過。另外，加碼送8 日亞太區「漫遊數據多日通」，客戶如有計劃外遊度新歲，亦更輕鬆方便。SmarTone三重迎新大禮，計劃轉台的客戶不容錯過。

SmarTone Home 5G 寬頻新登記 派新年大利是

SmarTone Home 5G 寬頻免拉線、插電即用，客戶新登記上台即獲$1,388 利是回贈4，無限5G 數據任用5，農曆新年期間上網煲劇、看戲、打機更快穩順。客戶更可尊享7 日免費試用，立即登記。

開運換新 SmarTone 門市網店新機潮物低至半價

各大SmarTone 分店更特設旅遊產品專區，搜羅外遊必備好物，優惠低至七五折，上台或購買漫遊組合7 即可以「特選客戶價」購買指定產品一件。新一年準備要飛的客戶，請即親臨我們的分店選購。