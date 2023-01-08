【心理測驗】鏡子倒照內心世界

我們可以清楚看見別人的模樣，自己卻只可以透過鏡子的反映來認清自己面貌。其實不只是外表，有時候人連自己的內心都無法辨認清李楚，往往當局者迷。你足夠了解自己嗎？網上一道據說超神準的選鏡子測內在性格的心理測驗，不如一齊試試。

【問題】

請憑直覺，從以下4種形狀的鏡子中選出你最喜歡的一種。

A.三角形

B.長方形

C.橢圓形

D.特別形狀

【結果分析】

A.自律向上者

選擇帶有尖角的三角形代表你為人堅定且強勢，同時勝負欲非常強，對於自己制定好的目標，會拼盡全力去達成，甚至會為此違背一些原則，這亦令你在激烈的競爭中更易成為存活下來的那一個。與此同時，你亦更喜歡及有能力成為一個領導者且看重聲譽，但似乎容易忽略別人的感受，如若你學會換位思考，照顧別人的情緒，承認自己的錯誤，將會獲得更多人的尊敬、認同，反而走得更遠。

B.理性守規者

方方正正的長方形，代表你是一個循規蹈矩、謹慎且理性的人，原則性及組織力都很強，講求效率同時具備遇事不慌不忙的能力，故在工作上通常都有很好的成績。另一方面，喜歡寧靜且低調的你容易給人保守的印象，其實在安全情況下，可以嘗試多一些具挑戰性、新奇有趣的事物，人生路漫漫，墨守成規的生活很難給你很多的收穫，世界還有很多事情值得你去發掘。

C.外向善良者

選擇橢圓形代表你是一個圓滑的人，每當身邊人有衝突、糾紛、爭執時，你會從中擔任調解的角色，而你本身亦是一個善於社交的人。另外，個性善良的你比起自己的內心，更關注別人的感受與環境的變化，若見到朋友有難，就會盡全力出手相助。日常之中，你努力令身邊的人因為你而感到歡樂，同時亦時常化身傾聽者，為朋友出謀計策，排憂解難，在大部分人眼中是一個善良的大好人。

D.熱情隨性者

不遵守大眾的思維才構成獨特的你，比起世俗的規限，你更注重自己的情感，對於善待你的人，一般都會積極地回應對方，個性熱情而大方的你有着令人難以抗拒的魅力。不過為人隨心的你不喜歡承擔責任，但又因為重情而難以拒絕身邊人的請求，甚至會因此而被人利用。其實真正在乎你的人不會勉強你做不喜歡的事，只有舒服自在的關係才值得你用心去對待，不妨嘗試勇敢表達自己的想法。