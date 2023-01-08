王麗嘉留港冇前途　決心赴美闖蕩：好大機會唔返嚟

藝人王敏德二女現年27歲的王麗嘉（Irisa ），遺傳名模媽咪馬詩慧的模特兒基因，34D一流身材令人羨慕，2017年入行至今，她回顧5年的發展，指頭一年最豐收：「第一年自己出嚟做嘢就賺到錢，幾開心，22歲就搵到錢。」至2019都發展不俗，後來全球爆發疫症，模特兒工作一下子停頓下來。

對於香港模特兒未來的發展，她直截了當地說：「冇前途，香港已經無模特兒工作。」她眼見有些模特兒身材矮小，覺得模特兒與KOL已無太大分別，新一年她目標指向外國市場，相信外國市場大，需要更多不同類型和面孔，相對機會亦較多：「我覺得自己唔太適合香港市場，我個樣唔係香港人鍾意嘅樣，身材又唔瘦，覺得唔係好啱。」

其實早在23、24歲時，Irisa曾經到美國闖蕩，當時Angency回覆想找16、17歲的女孩，她已算輕熟，加上並非長居當地，更難找到工作。今年她考慮再次外闖，目標是洛杉磯：「如果我去，好大機會唔返嚟，我會帶埋隻狗去。」馬詩慧亦表示支持：「依家唔做，遲啲更加唔會做，決定就要快。」

除了模特兒外，Irisa亦有想過再讀書進修，本身大學修讀廣告，她希望再讀獸醫或護士，她本身好鍾意動物，不過都擔心會被影響情緒：「我好易喊，安樂死對我好難，一定會好傷心，要有愛心，又唔可以畀動物影響，好難。」