天堂鳥成員Gordon再戰飲食界　陶大宇捧場試意粉

組合天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）商演齊發，去年小試牛刀的外賣店受疫情影響而結業後，相隔大半年再戰飲食界，再投資7位數於大坑開設咖啡店，現時仍試業階段，不過已吸引到廚藝精湛的世交陶大宇捧場，光臨新店試食招牌意大利粉。

Gordon接受訪問時在機緣巧合下遇上心水靚舖，即扑錘開展其籌備已久的首間咖啡餐廳：「其實嗰次做外賣店係試水溫，自己一直都好想做飲食業，多謝楊梓菁介紹我識Alley（ 陳樂榣）大家目標好一致，所以合資去做。」他形容今次試真章下了不少心血及金錢，舖頭重新裝修執到最靚，至於租金就以商業秘密為由要保密，但他有信心可回本：「大坑係潮人集中地，隔離左右都好好人，讚我間舖靚，連帶佢哋啲生意都好咗，其實最緊要有生意，同埋可以做到我想做嘢嘅，覺得幾多錢租金都唔驚。」

談及陶大宇亦捧場，他連聲多謝：「大宇哥由細睇到我大，個睇住我大，佢真係好好人，知我開店就話嚟撐我，佢食完都好開心，希望佢多啲嚟幫襯啦，飲吓咖啡、食吓意粉，試吓我哋啲主菜，希望新店正式開張時都嚟捧場。我都學咗沖咖啡，都想Fans、朋友嚟支持吓。」雖然要全情投入做生意，不過他不會放棄演藝工作，打算嘗試全能唱作人：「不停同啲朋友做梗歌，想兼顧埋作曲，編曲，填詞，想所有製作、概念都係屬於自己，拍劇方面就交公司安排，叫我做乜就做乜。」