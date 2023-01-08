點止扮兔兔可愛？綾瀨遙私下穿搭一樣Charm

最近日劇女神綾瀨遙穿上傳統服裝扮兔兔慶賀新年，她的親切笑容讓人印象深刻，形象萌爆迷倒一眾粉絲！此外，綾瀨遙也會拋棄形象在日本節目上扮醜萌的齙牙兔，不覺得醜之餘，更讓大家覺得可愛。其實女神日常穿搭跟她的形象一樣很有親和力，且多以視覺上予人舒適感為主，很適合大家作為新年期間的穿搭參考，學習之後就能像女神一樣人見人愛！

假期休閒裝束

綾瀨遙作為國民女神，自從去年開始就代言日本的國民服飾品牌，穿搭風格也主打時尚舒適路線。天冷時，綾瀨遙以中領的純色冷衫搭配牛仔褲，或將海軍藍的條紋上衣搭配黑色西褲，給人一種鄰家女孩清純的感覺。如果想營造層次感，不妨內穿一件襯衫，外面披多件圓領衫，綾瀨遙的秘訣就是襯衫要長過外面的圓領衫，不只是露出領口的一部分。

上班紅色西裝

綾瀨遙在日劇《前男友的遺書》中示範了多款職場穿搭，當中有不少更加入紅色單品，適合大家在過年放假前後穿着。其中一個造型是白色長褸下搭配一件紅色開胸衫，底層的上衣與長褲則選擇黑色，這個充滿層次感的穿法，既能凸顯紅色衫的存在感，又不會太搶眼。如果想節日感更濃厚一些，可將外套或長褲換成紅色，並搭配其他黑色單品，便能盡顯型格和個性。

旅遊打卡裙裝

綾瀨遙的寫真集中，有不少穿着裙裝旅遊的照片，光是看照片就似跟着她一同周遊列國。其中一個着白色棉麻方領裙子、外披一件裸色開胸衫的造型就很好看。披着開胸衫予人一種靈動的感覺，又散發優雅女人味，作為約會造型一定加分。