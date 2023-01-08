大晒廣東話！MAMAMOO讚港迷熱情：尖叫聲蓋過音樂

韓國女團MAMAMOO昨晚（7日）起一連兩晚在香港亞洲國際博覽館舉行演唱會《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON]》，是她們相隔近4年再與港迷見面，鄭欣宜亦有入場睇騷。

昨晚演出在晚上8時左右舉行，4女從升降台現身，隨即唱出《1,2,3 EOI!》，並一邊揮手一邊走到延伸台，惹來粉絲興奮尖叫，而她們在演繹《Mr. Ambiguous》的時候特別將部分歌詞改成廣東話冧粉絲，其中頌樂High爆大叫：「我最鍾意嘅係咩？」玟星則說：「你哋有feel嗎？」粉絲即以歡呼聲回應。

4名成員之後逐一用廣東話作自我介紹，玟星又用廣東話說：「大家過得好嗎？」華莎則問香港粉絲有否忘記她們，台下粉絲便大叫「沒有」，她便說：「我仲擔心大家咁耐冇見會忘記我哋，好感動。」輝人就用廣東話說：「要快啲開tour同大家見面。」頌樂指大家雖然還要戴口罩，但能見到大家以健康的模樣來看演出，她也覺得好感動和高興，玟星則表示她們雖然戴住耳反，但仍聽到粉絲的尖叫聲：「香港粉絲好勁！」她們又用廣東話說「笑死」，並問粉絲有否說錯，十分爆笑。

她們之後再一連唱出《Um Oh Ah Yeah》、《Freakin Shoes》、《NEW YORK》及《Dingga》，又跳又唱，炒熱現場氣氛。頒樂指今次是她們出道第10年首次演出，所以特別有意義。她們之後換上藍色性感戰衣，大唱《HIP》、《Egotistic》及《Gogobebe》等Hit歌，又不斷用廣東話講「心心」冧粉絲，頒樂更說：「興唔興奮？開唔開心呢？多謝，大聲啲！」

到了演唱會尾聲，成員都大表不捨，輝人說：「香港嘅粉絲真係好熱情，一路都好掛住大家呢份熱情，好開心可以再見到大家，我返去會努力學更多廣東話。」玟星亦感嘆香港粉絲的熱情：「大家真係好享受，尖叫聲大到我差啲聽唔到音樂。」她又特別多謝港迷的等待：「只要有你哋，我哋一定會返嚟！」她們最後再唱出《L.I.E.C》及《Um Oh Ah Yeh》等歌曲，為演唱會畫上句號，期間成員將毛巾拋到台下，玟星更在毛巾印上唇印，吸引大批觀眾湧上前爭搶。