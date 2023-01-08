加蔥想靠招財貓減肥！Yelo公開擇偶條件招親

正所謂「一年之計在於春」，臨近農曆新年大家又係時候諗吓今年有咩目標，相信唔少人都希望賺多啲錢，所以主播嘉琪喺今集《跟琪流行》就搵埋澳門網紅加蔥同Yelo一齊學整招財貓彩繪手工蠟燭，旺一旺兔年財運！

講到今年有咩目標，加蔥同Yelo即表示會演出新年舞台劇向香港觀眾𢭃利是，名為《一年之計搞乜春》嘅魔術劇場將會喺1月23及24日假九龍灣國際展貿中心匯星上演，加蔥笑言：「聽個名可能會唔知我哋搞乜春，但其實主要係延續我同六毫子喺網上嘅《黑店系列》，我係做黑店店員，經常呃佢錢搵佢笨。」佢表示今次除咗魔術之外，仲會有歌舞演出，而且會有取材自身邊騙案嘅新故事畀大家睇，保證新鮮！

除咗開騷之外，Yelo表示今年目標係搵個男朋友，仲公開擇偶條件招親：「身體健康嘅人，如果男朋友身體唔健康好大鑊！最緊要係眼睛要健康，如果佢視力唔好嘅話就見唔到我，欣賞唔到我嘅外貌。」加蔥則指由細到大目標都好堅定，就係減肥：「好多年喇，好似變咗一個夢想咁！」仲搞笑問招財貓除咗財運之外，可唔可以招埋身材，認真有諗頭！

製作招財貓彩繪手工蠟燭過程並唔複雜，手工蠟燭導師Tim表示主要分為兩部分，倒模以及畫畫，佢提醒大家彩繪手工蠟燭要用蠟燭專用顏料上色，先可以確保燃燒安全。但估唔到倒模呢部分已經考起加蔥同Yelo，加蔥更發生爆笑「意外」，想睇就要留意今集《跟琪流行》！

場地：Scent Sense 手工蠟燭工作室