開運賀年禮籃　大堆頭有氣派

新年送禮，最緊要好意頭又有派頭，一個高級禮籃幫到你。禮籃組合千變萬化，既有矜貴海味、時令食材水果，又有各款應節美食等應有盡有，大家可按對方喜好選擇，收禮時自然更驚喜。

載譽歸來

本地有很多歷史悠久的酒店，受到客人追捧，尖沙咀香港麗晶酒店宣布即將正式重開，雖然現時大家未能入住，但酒店內4間餐廳已率先回歸，當中包括有用傳統木炭烤架烤製美食的The Steak House、為客人帶來環球美食的港畔餐廳、可品味下午茶和中西美食的大堂酒廊，米芝蓮二星中菜廳欣圖軒亦改回1984年開業時的原名麗晶軒，繼續為食客帶來星級菜式。今個新年，餐廳除推出臘味厚切蘿蔔糕和十勝紅豆沖繩黑糖年糕，還有至尊賀年禮物籃，內裏有2款年糕、法國紅酒、日本大花菇、宗谷元貝、花膠、自家製XO醬及雲南凍頂烏龍茶，是酒店捧場客的話，收到應會好開心。

滋潤陳皮檸檬

新年飲飲食食，容易膩滯，香港麗思卡爾頓酒店今年推出2款禮物籃，精選賀年禮物籃有黑糖薑汁年糕禮盒、香檳、花菇、XO醬、琥珀腰果及龍井茶葉等，至於豪華禮物籃就有干邑、澳洲鮑魚、日本乾瑤柱、牛肝菌和鮑魚麵等食材，2款禮物籃同樣設有25年陳皮川貝燉檸檬，讓大家隨時止渴生津、清肺潤肺，相當細心。

加錢配紅酒

在熱鬧的新年聚餐，偶然都會小酎一番。香港東涌世茂喜來登酒店推出的開運賀年禮籃，內有北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、臘腸、膶腸、XO醬、自家製琥珀合桃，還配有帕爾馬火腿蘿蔔糕或沖繩黑糖薑汁年糕，若然對方是愛酒之人，可以揀選加配精選紅酒，齊齊摸住酒杯底傾偈，氣氛更熱鬧。

會員有折

為吸引會客人，品牌經常為會員推不同的折扣。La Famille推出一系列兔年限定禮盒和禮籃，運財兔子禮盒有一隻立體兔子作裝飾，相當創眼，內有紅桑莓朱古力、原味蝴蝶酥、鳥結糖和堅果朱古力。賀年精緻禮盒有多款美味甜品，最特別是可愛的兔子造型紅棗杞子曲奇。禮籃有尊貴禮籃、極致豪華禮籃和極緻奢華禮籃3款，內裏有蝴蠂酥、朱古力脆脆、乾果手工朱古力磚等小食。由1月6日至21日，門市單一消費滿指定金額，即獲贈賀年朱古力脆脆或賀年手工蝴蝶酥乙盒連兔年利是封乙套。品牌指定會員選購任何賀年產品最低可獲85折優惠。

小巧之選

如果是小家庭的話，一個小巧而貴重的禮籃是上乘之選。香港嘉里酒店今年推出紅糖賀年精選禮物籃，內裏有傳統年糕、XO醬、鐵觀音、胡桃香橙黑朱古力、開心果紅莓白朱古力及1瓶法國香檳，名貴精緻。特別設計的吉兔送福賀年禮盒 ，內有金幣朱古力、 南瓜籽糖、花生糖、蝴蝶曲奇、 芝麻曲奇和黑瓜子等，送禮自用均可。

時令水果

在寒天乾燥的冬日，適時要來一口補水滋潤的生果。一田今年以「氣派果籃」、「黃金滿屋」及「御品美饌」作主題，推出多款賀年禮籃。日本極上旬果盛合內有日本亞魯司蜜瓜、熊本熊紅士多啤梨、賀年印字蘋果、青森世界一蘋果、青森王林蘋果、福岡富有雪杮、愛銅伊予柑和鹿兒島金柑。環球特選旬果盛合有來自日本、韓國和美國的水果，另外還有日本特級大分新高梨禮盒和日本和歌山有田蜜柑禮籃，最啱愛健康的大家。

新春優惠

為吸引客人，很多品牌都會推出各項優惠。COVA在今個新年，推出多款禮盒和禮籃，賀年全盒放置多款朱古力，如傳統炮仗的Fire Cracker內有金磚榛子朱古力，至於有優雅造型的Mini Red Cookie Twin & Tote Bag Set，內有朱古力杏仁和咖啡榛子味曲奇。此外，品牌亦推出4款新春禮物籃，內裏有不同口味朱古力、果醬、曲奇、茗茶和紅白餐酒等。由現時至1月10日於門市選購指定新春產品，可享早鳥9折優惠。購買任何新春產品至指定金額，可獲限量版麻雀1副。

自家出品

每間酒店或餐廳都有自家招牌出品，用來作禮籃的配搭最好不過。香港玫瑰酒店今年推出「喜悅」、「豐盛」和「長盛」3款賀年禮籃，當中除有精選茗茶和海味等，還有酒店自家出品的手工蛋卷、蝴蝶酥、朱古力，中菜廳的椰汁年糕和XO醬等，最矜貴的長盛賀年禮籃，更有陳年茶餅、茅台和香檳。同時間，酒店推出限量環保賀年糖果盒，盒子以FSC認證的紙張和大豆油墨製成 ，內有紅瓜子、黑瓜子、糖蓮子、紅棗合桃、芝麻曲奇、炸油角、迷你合桃酥及果仁酥外，還有飛行棋遊戲，兔型棋子用廢棄床上用品及布草循環再造，亦可變成筷子架使用，精美又實用。