《第75屆全國影評人協會獎》昨日(7日)宣布賽果,澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)憑《Tár》奪得最佳女主角,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的楊紫瓊、《The Eternal Daughter》的泰迪史雲頓(Tilda Swinton)與《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的米雪威廉絲(Michelle Williams)屈居第二。《Tár》亦同時奪得最佳電影與劇本。

雖然楊紫瓊失落獎項,但她的《奇》拍檔關繼威成功奪得最佳男配角。哥連法奴(Colin Farrell)憑《After Yang》與《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)兩套電影成為最佳男主角,Kerry Condon亦憑後者奪得最佳女配角。而Charlotte Wells憑《Aftersun》奪得最佳導演。