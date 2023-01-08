方力申自爆將行桃花運　被相士批或譜姊弟戀

方力申（Alex）出席單車發電齊破健力士世界紀錄活動，在現場試踩單車的他表示不會落場比賽，或只參與開幕儀式，他說：「踩8個鐘頭單車就唔得啦，8分鐘可以，因為我細佬嘅體育基金係呢個活動嘅受惠機構，所以我嚟幫手，當撐細佬。」又謂自己揸車技術了得，曾參加東望洋賽事，但單車就「麻麻哋」，尤其有相士提醒他忌揸電單車，慎防有意外發生，他直認：「好怕炒車，我都係森美、張繼聰嘅電單車隊成員，但我諗今年都係揸部電單車喺屋企出面兜兜（個圈）就算，如果完全唔楂，又怕部車會壞。」

談及他亮相節目《鋪鋪Poker》時，被女嘉賓黃紫恩視為一夜情情人，他說：「佢哋有啲講得更誇，不過我唔會特別開心，因為都係贏阿Bob、郭偉亮、譚焯升佢哋三個啫，兩個結咗婚，一個又同佢哋熟。」問可試過一夜情？他謂：「唔鍾意One night stand，要every night。」他自言追求浪漫，不愛激情，所以不會拍散拖，雖然恨拍拖多年，但未遇上鍾情的一個，連方媽媽都詐型，他又謂：「連阿媽都鬧我，40幾歲人仲搵初戀，叫我搵個錫我，可以相夫教子嘅。」現年42歲的他期待兔年有新戀情，因相士指他將行桃花運，對方是不識的新朋友，他大讚：「好喎，唔係朋友有新鮮感，相士仲話對方可能大過我，不過都係5年差距啫。（接受到姊弟戀？）最緊要我鍾意同相處到，我覺得可愛緊要過靚，仲要開心，同埋佢唔好黑面囉。」