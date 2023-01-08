J-Hope代表BTS領獎　IVE得一半人出席《金唱片》照捧大獎

韓國音樂盛事《第37屆金唱片大獎》昨晚（7日）在泰國曼谷舉行，人氣勁爆的新人女團IVE、LE SSERAFIM與NewJeans一同奪得新人獎，IVE更憑去年的人氣作品《Love Dive》勇奪數位音樂部門的歌手獎和大獎。

IVE因為成員安俞真、Liz與Leeseo染疫，所以只有3名成員出席，Gaeul說：「在短時間內獲得很有價值的獎，是很努力和幸福的一年，同時也有不安的感覺，但我們會成為不畏懼、變得愈來愈好的IVE，俞真、Liz和Leeseo你們正在看吧？我們的心是在一起的！」

至於天團防彈少年團（BTS）則捧走人氣獎、唱片部門的歌手獎與大獎，作為代表出席的成員J-Hope亦獲頒泰國粉絲支持獎，他表示：「要代表組合說話真的不簡單，我會認為這個獎是支持BTS未來的意思，抱着感謝和謙虛的心接下這個獎。」而昨晚是男神宋仲基認戀前英國女星Katy Saunders後首度現身公開場合，擔任大獎的頒獎嘉賓。

以下是得獎名單

數位音樂部門大獎：IVE

唱片部門大獎：防彈少年團

年度藝人：PSY

數位音樂部門歌手獎：NewJeans、林英雄、IVE、金珉碩@MeloMance、(G)I-DLE、朴宰范、PSY、Big Bang

唱片部門歌手獎：ENHYPEN、NCT Dream、NCT 127、BLACK PINK、Seventeen、Stray Kids、NCT、防彈少年團

人氣獎：防彈少年團

最佳演出：Seventeen

最佳Solo歌手：Younha、BE'O

最佳組合：TREASURE

最佳R&B、Hip hop歌手：BIG Naughty

新人獎：NewJeans、LE SSERAFIM、IVE

泰國粉絲支持獎：J-Hope@防彈少年團

泰國韓流明星獎：Seventeen